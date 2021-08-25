不會說話沒關係，愛妳的男人才會做的五件事

▲愛情中不會說話沒關係，付出愛比說些不切實際的甜言蜜語更重要！（圖／翻攝自《當男人戀愛時》粉絲專頁）

上個週末無意間看了一部《當男人戀愛時》，是翻拍韓國的《不標準情人》，劇情大致上很像，但是台灣的導演有加入一些台灣的道地元素，翻拍的讓人會心一笑。

主角是討債的阿成（邱澤飾），遇上了欠債的苦命女主角浩婷（許瑋甯飾）一見鍾情，阿成嘴巴不甜，從小沒念什麼書、也習慣當流氓，講話的模式和念過大學的浩婷不同，一開始兩個人總是不對盤，阿成雖不會說話，但都會默默的幫浩婷做一些事！

像是幫病重的浩婷爸爸翻背、帶病重的爸爸去頂樓曬一點太陽、念漫畫給浩婷爸爸聽，想辦法讓浩婷不再為了債款心煩。

阿成講話粗魯，平常只會打架，但這個男人戀愛時卻是這麼可愛，願意為了所愛的女人改變，愛情中不會說話沒關係，會做比較重要！付出愛比說些不切實際的甜言蜜語更重要！

男人會做那些事就代表真的愛妳：

１、默默地為妳做些小事：

浩婷爸爸去世時，阿成默默的為浩婷爸爸送花，找所有人來祭拜，用自己最大的心意去做，這點默默地讓浩婷很感動，一個男人不會說話沒關係，只要他擁有愛一個女人最真切的心意那就足夠了！

２、與妳一起勾勒夢想：

愛妳的男人會和妳一起規劃未來，就像電影中阿成和浩婷說「想要在那段時間登記，這樣就等於告訴浩婷爸爸，浩婷有人照顧不再孤單了！」這部電影會感人，可能也是因為這樣，單純執著的愛情，說完那句話阿成真實的放屁，讓場面變得很爆笑！

３、他會想要他的家人也成為妳的家人：

真正愛妳的男人會想要分享他的生活圈給妳，想要讓他在乎的人也認識妳。阿成最後希望自己的爸爸可以成為浩婷的爸爸，想要有人照顧浩婷，讓人感受到阿成的體貼以及在粗魯的言語下藏著溫柔的心！

４、支持妳的夢想：

愛妳的男人會支持妳去做妳想做的事，就像阿成支持浩婷想要開飲料店一樣，他希望深愛的女人可以開心，可以放心去做想做的事。

５、他常會一直看著妳，注意妳說過的話：

如果妳常發現這個男人會深情地望著妳，不用多說他一定是非常深愛著妳，他會記得妳說過的話，即使表面上他仍舊不動聲色，他會默默地替妳做一些事，像是妳說過妳喜歡吃的食物、妳喜歡去的餐廳，他都瞭若指掌！

這樣的他雖然不擅長甜言蜜語，但他卻是最懂你的心，比誰都還能以最真實、真誠地的個性面對妳，這樣的感情才能細水長流，長長久久！

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