《鄧一個人咖啡》夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道？

藝人王瞳前陣子在《耶一同進城》的直播中，向老公艾成坦承自己近十年來的心聲「好像跟一個機器人、木頭結婚」、「我不是要一個很會做家事的老公，是陪我聊天、陪我吃飯，兩人在街上散散步，很簡單的幸褔」。事後王瞳也表示會選在直播上溝通，是雙方經過深談後想讓大家知道「溝通並不是爭對錯，而是讓對方知道自己真實的感受，一起成長」。本週五（27日）《鄧一個人咖啡》的直播，鄧惠文醫師將談談「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」。

專欄作家凌茜有感而發地撰文《老實男很好，只是不見得適合每個人 「公式化的盡責」一定能使人安心嗎？》，獲得廣大讀者熱烈迴響！《姊妹淘》於粉絲專頁提出「你們覺得性格穩又不花心的老實男最適合列入老公人選嗎？」調查，不只引來藝人王晴留言「我爸就是模範生」，更激起眾多粉絲討論並寫下自己真誠的見解，留言相當精彩！其中，「老實不代表不花心，但長輩都很愛古意人」、「老實男墊墊吃三碗公」、「老實男有些是媽寶耶」等反饋，最獲網友們按讚表示認同。

其實這也是很多人在婚姻跟感情裡面會遇到的狀況，只要另一半該做的都有做，大家就會覺得這樣是嫁了一個好老公、婚姻很美滿，但自己完全不這麼認為，總覺得還差了一點什麼⋯⋯每當跟別人抱怨起時，卻只會得「不知足」這種回應。

一個再營養的食物，每天吃還是會膩的，老公如果沒有一點情趣，夫妻之間越來越平淡，兩人的關係好像只是為存在而存在，每天按表操課的生活真的讓人好受不了！

你有想過在這段關係裡面，你要另一半是用來做什麼的？陪伴你或者替你效勞任何事？而當兩人在一段關係裡，需求不一樣時，又要如何引導對方，或是如何配合對方，讓彼此的需求都能被看到？《鄧一個人咖啡》在本週五中午12點30分的直播節目中，鄧惠文醫師將為大家解析夫妻情趣不同調，如何引導出理想關係？

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