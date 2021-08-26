塔利班與阿富汗，在伊朗遇到的難民

▲或許阿富汗離我們很遙遠，平行時空中，你卻不能以為什麼事情都沒發生過。（圖／Shutterstock）

阿富汗一直不在未來旅遊口袋名單中，卻曾經出現在伊朗旅行中。

2019年，我獨自前往伊朗南邊大城克爾曼（Kerman）旅行，這裡位在盧特荒漠邊緣的高地上，距離阿富汗的邊界城市約500多公里。當地人口眾多，算是伊朗貧困的大城，街上隨處可見乞討的人，我的導遊告訴我：「這些不是伊朗人，他們絕大部分是來自阿富汗的難民，伊朗收容了他們，卻無法給他們很好的環境，他們做著非常低賤又勞苦的工作，即使過去他在阿富汗的職業是醫生。整天工作的付出只能足夠溫飽。而克爾曼無法收容更多的難民，這會拉垮城市的經濟。」

出發至伊朗，老認為被美國制裁下伊朗已經很可憐，沒想到，出逃阿富汗的難民，更讓人覺得悲傷。距離阿富汗最近的伊朗，成為難民逃離的方向，在伊朗的庇護下重新建立家園，不過寄人籬下卻無法享有跟伊朗人同樣的福利，包括醫療跟教育。而我眼前的伊朗導遊卻想逃離到歐洲，他希望可以去德國生活。

身為旅者的我沒有時間去深入難民生活，畢竟我只是路過。從巴札旁難民孩子的眼神中，我看見瞳孔中的好奇跟悲傷。畢竟我有著不同的臉龐跟膚色，以及與當地完全不同的氣息。也驅使我去認識阿富汗這個國家。

阿富汗位在中亞跟西亞間，坐落在亞洲的心臟。自古就是貿易中心與遊牧民族遷徙的路徑，曾經被波斯、突厥各國占領，在十九世紀初期由國王穆罕默德・查希爾・沙阿所統治，在1973年被同父兄弟穆罕默德・達烏德汗發動政變，之後伴隨蘇聯、美國勢力介入，在2001年推翻了當時的塔利班政權。

根據《BBC》報導，為了奪回政權的塔利班以游擊隊的形式分散在阿富汗，並進行多次恐怖活動，包括著名的911事件，美國曾在奧巴馬執政期間大幅增派美軍前往阿富汗，在2014年北約結束在阿富汗作戰行動，逐步撤出了數千名士兵。

2021年8月，塔利班政府全面攻陷阿富汗的首都以及各級城市，指出塔利班攻下所有關鍵城市，總統已經逃離北方的中亞國家塔吉克斯坦，而各國也逐步在進行撤僑以及軍隊撤離計畫，因為多年內戰，如今有超過25萬阿富汗人流離失所，聯合國也呼籲各國邊界保持開放，以便讓流離失所的阿富汗人安全抵達。

戰爭很遙遠嗎？或許瞬間所有一輩子窮極努力就化為烏有。

旅行，我並不只在追逐絕美的景色，有時，也明白世界的不公平，不是眼前的榮辱跟成就，每個人都可能是歷史洪流中的一滴眼淚，也可能變成無比災難。

或許阿富汗離我們很遙遠，平行時空中，你卻不能以為什麼事情都沒發生過。

內容參考：

BBC中文：https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-58220470

維基百科：塔里班 ／阿富汗

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