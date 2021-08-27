到底是多絕望，才會寧可把生死置之度外？

▲世界原本就不存在公平，多數人出生後根本無法選擇生活，而窮極一生也只不過百年，為何要花多少時間糾結在他人的議論中？（圖／Shutterstock）

到底是多絕望？才會拚了命的握住飛機的機翼？到底是多不想留下來？才會寧可把生死置之度外？

日前，阿富汗首都機場各國撤僑行動中在機場的畫面震撼到我，一群人蜂擁準備要起飛的航班，毫不畏懼的撲身在機身上，不是飛機裡面，是飛機外面。心想，這不是卡通才會出現的畫面嗎？雖然我常看《烏龍派出所》的兩津勘吉這樣做，不過真實的狀況這樣會沒命的。

影片中撤僑的班機起飛沒多久，一個、兩個、三個人影，從天空中墜落，沒有降落傘、沒有教練、沒有氣墊在下面，就這樣跟世界說再見。

我看著手機重複的畫面，覺得心碎不已。新聞指出阿富汗貪污腐敗的總統捐款潛逃，因現金太多還遺留在機場，而人民想逃離，卻被所有各國拒絕，他們面臨不只是生存的恐懼，更可能是種族滅絕的陰影。

這讓我想到在巴勒斯坦的那一個晚上，前一晚巴札熱鬧賣著各式小吃，我還在聖誕教堂外面逛著吃著新鮮草莓，市區裡人來人往。晚上朋友問我說：「你那邊還好嗎？」我疑惑地回：「怎麼了？」對方很緊張說：「你沒看新聞嗎？」我聳聳肩說旅行時哪有空關注新聞，今天出行都很正常，我還去看了耶穌基督誕生的十四芒星呢！

對方丟了一個新聞連結給我，畫面上一群巴勒斯坦人民在廣場憤怒燒著川普的頭像，文章說哈瑪星誓言說要報復以色列，以抗議美國決定從特拉維夫遷大使館至耶路撒冷，並說戰火可能瞬間一觸爆發。

雖然在各地旅遊有碰到各種抗議的情景，但還沒真的碰到戰爭一觸即發這回事，我問著民宿的主人接下來會怎樣？民宿老闆表情很無奈，他說，他也不知道，他也很害怕，他希望我明天就趕快離開此地。

隔天一醒來我整理背包離開，從民宿前往巴士站。外頭明明是平日上午，路途也只需要五分鐘，沿街家家戶戶關緊房門，跟前日的氣氛完全不一樣，街上充滿緊張肅殺的氣息。等我到了巴士站，卻沒有看到任何一輛巴士。我問旁邊的計程車司機：「巴士呢？」計程車司機憤怒的說：「都要打戰，沒有巴士！你要離開就坐我的計程車去邊境。」

那個當下我還不害怕戰爭！我很生氣計程車司機獅子大開口，開了一個關口的天價，我憤怒的討價還價，還好有一個當地的女生握緊了我的手說：「不要怕，我也要回耶路撒冷。」兩人跟計程車司機殺完價格，進入隔離牆中間的通道。

一般來說觀光客不需要經過任何關卡就可以自由進出以色列跟巴勒斯坦，如今只有觀光客出得去，當地人卻被關在這裡。廊道不長，我卻彷彿走了一世紀這麼久，廊道的另外一頭有著巴士開往耶路撒冷，因為我是外國人，所以我才允許離開。內心有一種被揪起來的痛，為什麼這世界充滿不公平？為什麼只有我能離開？

返回耶路撒冷之後，整個老城區街門緊閉，坐上最近的巴士前往海法，晚上朋友傳來了伯利恆的實況影像，早上的巴士站已經變成火海一片，路邊的房子半毀，車子整個翻了過來，而我已經安全離開了那個地方。

到底是多絕望？旁觀者的我們，只能認清一件事實，世界原本就不存在公平，多數人出生後根本無法選擇生活，而窮極一生也只不過百年，為何要花多少時間糾結在他人的議論中？

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