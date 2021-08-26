當愛已成往事，你怎麼面對前任的回眸？

▲當愛已成往事，有些人會選擇不再打擾對方生活，但偶而會回想懷念曾有的情愫也是人之常情。（圖／Shutterstock）

有個朋友和女友分手，女友後來結婚了，因為並沒有不歡而散，兩人就維持逢年過節偶而丟訊息問候的普通對話。前任結婚生子之後的某一天，女方突然提議說想見一面，朋友問我說遇到這種情況該怎麼回應？

當愛已成往事，有些人會選擇不再打擾對方生活，但偶而會回想懷念曾有的情愫也是人之常情。我認為舊情人再相見總會有很多無法預知的情況，所以我會建議大家朝以下幾個層面思考。

首先，你清楚前任目前的感情狀態嗎？假設雙方已經斷聯或減少聯絡一段時間，你可能無法得知他想見面的心態是什麼。單純吃飯敘舊？需要你的幫助？分享他幸福的生活？或是找你訴苦和排遣寂寞？在不確定對方什麼心態之下，見面也許不會帶給彼此更好的結果。

其次，你自己的感情狀態如何？你對前任還有愛的感覺嗎？假如你也在另一段感情之中，就得確認自己的心情以及把持力是否足夠，畢竟是面對曾經愛過的人，當對方有意或無意地撩動你，你能保證不會再心動或衝動？如果不想要影響自己現在的生活，就不該給彼此任何舊情復燃的機會。

最後，如果你覺得你也想見一面，留下一段美好時光的回憶但不希望擦槍走火舊情復燃的話，也許可以大方地歡迎攜伴參加。這也是後來我給那位朋友的建議，當你不確定對方狀態和心態又不好意思直接問為何想要見面，你可以這樣回應他：「歡迎帶老公和小孩一起來。」前任的心態若坦蕩，見面只是單純朋友敘舊，也許繼續當朋友也不錯。但如果她有其他想法，希望單獨與你談情說愛，自然也聽懂你的意思就知難而退了。我想後來兩人應該是沒有約成，總之我沒聽說有後續。

前任往往是現任的假想敵，但也容易想著想著就成了真情敵。如果和前任之間沒有拿捏好距離，也難以責怪現任因此缺乏安全感。畢竟是曾經熟悉的陌生人，又共同經歷了現任未參與的過去，現任只能從你的口中獲得相關資訊情報，信任你對前任已經沒有任何曖昧動機。

在分手之後，對待前任的回眸或許就像五月天的那首歌《溫柔》歌詞中所說的「不打擾是我的溫柔」吧？

到這裡找艾姬……

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