老婆愛傳「性感照」給網友，人夫好崩潰！

親愛的欣西亞妳好：我無意間發現老婆會在臉書社團上傳她的自拍艷照，然後供裡頭的男網友按讚、留言跟評頭論足，照片都不會露出她的長相，而是臉部以下的上半身、全身或重點部位，性感姿態極盡挑逗，跟老婆溝通，她覺得這只是自己和網友交流的方式，不是出軌，也無不妥，但我非常難以接受，兩人數度爆發嚴重爭吵都沒結果，請問我該怎麼辦？

這位人夫苦主所提及的臉書社團，話說欣西亞還真的有看過，裡頭充斥著女生自拍的清涼照，有的是上空外加擠乳溝，有的在床上擺出性愛體位的撩人姿態，有的是雙腿開開僅以手遮住重點部位…總之，應有盡有，令人眼花繚亂。這些照片的共通點是絕不露臉，身份以人妻居多，貼文中時不時註明「老公先睡了」、「先生出差不在身邊」、「丈夫正在工作」，透露自己是背著另一半po照片。為什麼這些女人會如此？動機為何？欣西亞想先來做個分析。

無論男女，或多或少都希望能吸引到異性的青睞，享受陌生人欣賞的眼光，雖不至於喜不自勝，但被稱讚、被受到關注，內心不免一陣欣喜。而人妻與單身女子的不同是，因為「死會」了，社會氛圍會要求她不該像婚前那般對其他男人大鳴大放表現自我，畢竟有老公了，會被視為不守婦道。就算她不在乎被眾人檢視，卻可能受到另一半的約束，迫使她壓抑自我。此時，若有人在婚後仍舊渴望異性的讚美，而老公從不給予，或是，老公的讚美她覺得是敷衍、隨便說說、有口無心，有的女人就會自行找出口。

於是，當看見臉書社團內的人妻大家都在分享艷照，一來不用露臉沒人會發現身份，二來裡頭很多女生身材也不是多好，只是敢露，基於愛比拚的心態，自然就「撩落企」，看看自己能否衝破千讚，接著又看見下頭充斥男人蠢蠢欲動外加意淫的留言：「好想X！」、「邊看邊打飛機」、「這姿勢讓我硬了」，虛榮感也油然而生，另外，讓其他男人「想要」、「想撲倒」，也會使她覺得飄飄然，也許這是婚後再也不曾發生的事，也許，連老公多年來也懶得看自己兩眼，或是都在看其他更養眼的妹…

我給苦主的建議是，既然表達自己內心的不滿未果，也許改變方式，和老婆討論在社團分享艷照分別帶給你和她什麼感受？如此一來，她比較不會覺得你只在乎自己，只顧自己不顧她。如果她享受被讚美被覬覦被意淫的感覺，這部分是否變成由你來給予，或是，能做什麼改變來滿足她內心欠缺的這塊。

婚姻是戀愛的墳墓，因為朝夕相處，所以看對方的眼光容易不再熱烈，對彼此的慾望也變得不再渴求，導致有人想從外人那裡得到，當發覺老婆喜歡上傳艷照，表示婚姻出現需要調整的方向，先別太過驚慌，心平氣和，以關心她的態度再度溝通，應該能得到良好的改善。

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