冷暴力是一種懲罰！遇到冷戰怎麼辦？躲不掉就練習「自我對話」吧

衝突的方式有很多種，我最恨的就是「冷戰」。

衝突很多時候是轉機，沒有掩飾的爭吵，雖然可能傷人，卻能讓壓抑許久的問題好好溝通。（話說回來，每段感情無處不傷，實在也不必顧忌這個而迴避衝突）

然而我常覺得，冷暴力是一種懲罰。拒絕溝通，你要說什麼都隨便，但要不要聽是我的自由。

日子是細水長流，很多事情是速戰速決的好。例如：決定晚餐吃什麼、去彼此原生家庭作客吃飯、爭吵。

大吵一架，翻翻舊帳，揭揭瘡疤，哭得一把鼻涕一把眼淚，再咬牙和好。多麼痛快，不拖泥帶水，當晚還能睡個好覺隔天打個有精神的卡。

偏偏天不從人願。吵架跟相愛一樣，都需要兩人同意。對方不理，吵不起來，還是白搭。

偶然在街角商店外看見年輕男女那麼樣撒潑地大吵大罵，自帶防護罩對旁人注目眼光視而不見，繼續理論、繼續尖罵。

小時候以為真是有夠瘋，要吵何不回家吵。現在難得見著了，竟覺得這樣吵吵也不錯，五臟六腑的積怨膿包一吐為快，乾淨了兩人看是要繼續牽著手吵吵鬧鬧走下去，或者從此山長水遠不復相見，都挺俐落。

冷戰美其名「先冷靜想想」，實際上是各自窩在不可見的防護罩裡咒罵對方，忍耐著不吱聲翻桌、忍耐著不低頭。關係的角力，愛的寂滅，欲走還留的抉擇，無聲地在沉默空氣中發生。

大吵若是一團火，頃刻燒得人遍體鱗傷；冷戰就是逐步下探的溫度，一分一秒將關係凍結成冰。那麼冷，又不能擁抱的時刻，人只能倚賴發怒來取暖。

尤其冷戰，看起來各據一方，打電玩看書聽音樂滑手機，心裡還是嘔的什麼都吞不下去。無聊了，就逕自在腦海翻閱往事，火從心頭起：你王八蛋猴年馬月如何對我，我給過你臉色看嗎？今天你這樣擺臭臉什麼意思？大不了不要在一起！

不過，除非你總是選擇性失憶，否則在心裡翻舊帳時，也是會翻到些令你駐足的回憶。

冷戰時最宜鑽牛角尖，說好聽點就是「自我對話」。問自己為何要受這種悶氣、問自己為什麼不乾脆提分手，一刀兩斷手起刀落豈不痛快些。

這類自問自答浮現，通常就是轉圜了。真正受不了的、不想再愛的，也懶得這樣捫心自問了。愈往心裡問，佯裝公正也好，總會想起那麼一兩件，讓你受氣受累卻打死不退的好的往事。

想起了，踩得死硬的腳，也就默默地往後退了幾步。愛情就是當你不心疼自己時，就會心疼對方。放軟，倒也不是認輸。伴侶又不是仇家還對手，論什麼輸贏，圖個日子好過罷了。

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