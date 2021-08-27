前陣子王瞳在《耶一同進城》的直播中，坦承自己近十年來的心聲，引發網友熱烈討論，內容包括了「好像跟一個機器人、木頭結婚」、「我不是要一個很會做家事的老公，是陪我聊天、陪我吃飯，兩人在街上散散步，很簡單的幸褔」。《鄧一個人咖啡》在今（27日）的直播中，鄧惠文醫師便針對「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」做解析，探討難道老實跟情趣不能同時存在嗎？直言「情趣對某些人而言是奢侈！」男生其實需要真正的溫暖去啟發！

如果另一半真的是個不折不扣的老實男，想要跟他相處的很好、很滿足，到底有什麼秘訣？很多人會覺得要情趣一定要找渣男、老實男一定會過得很寂寞，情趣跟老實永遠無法兼顧，一旦有這樣的想法，好像就掉進一種宿命的悲劇裡，鄧惠文醫師說到「如果沒有超越的去思考，真的很難找到兩者的中間點」。

其實這是很典型的婚姻選擇題，我們常會聽到一句話是說「談戀愛是一種（對象），結婚要找的又是另一種」，但如果今天你把婚姻跟戀愛做區隔的話，往後你在婚姻面對所有的柴米油鹽醬醋茶有壓力時，就很容易會去回想那個有愛情、有情調的美好過去。

很多人會說「我跟他在一起久了，好像感覺不到他的存在了」，鄧醫師分享，其實以前自己是一個很喜歡換鞋子的人，但已經很久沒買新鞋了，現在會買鞋子都是不得已的狀況下，到了一定的年紀後，「開始會很珍惜那些沒有存在感的東西」，就像珍惜舊鞋不會「摩腳」。

其實當我們經歷很多事，會開始在意自己的成長跟個人精進時，會希望另一半最好也能處在一種自我精進的狀況，不會讓你常常需要花時間分心在他身上、把自己的能量花在那邊消耗。

會希望另一半的狀態穩定是因為我們本身夠熱情，另一方選擇我們的熱情是因為，有人可以幫他處理那些對他來說很難掌控的情感，鄧醫師解釋，這是一種很好的互補，但補起來後，還是要找到相處的方式，才不會導致最後互相憎恨。

如何真實面對你的需求？

1、好好問自己「你到底愛他什麼？」如果你回想起曾經對他的感動，你一定要知道這就是你選的大局，你能對這樣的穩定重新燃起一點欣賞跟尊重。

鄧醫師提到，如果你沒辦法回到那個基礎欣賞點的話，後面的東西是無法談下去的，在沒有基礎欣賞的感覺下「任何事情都會像是指責」，對方大概也沒有辦法跟著你的引導走。

2、回到自己的需求，好好地思考「為什麼在生活中你會需要看到他某些行為？」

鄧醫師引用婦產科醫師陳保仁說過的話「夫妻如果互補的話，不要死盯著對方沒有的東西，盡量去看到他的優點，因為男生是需要真正的鼓勵跟溫暖，才會啟發他去做點什麼有趣的事，如果他沒有想做什麼有趣的事，那你只能想辦法讓自己做更多引導的氛圍」。

如果我們很需要對方主動的表達，是不是在我們內心有很多需要確認的部分？是不是很需要確認對方很愛自己、是不是很需要確認自己的存在感？情趣就像生活中的一種方式，對某些人而是非常棒，但對某些人而言可能是種奢侈。

如何開啟彼此的溝通之路？

鄧醫師解釋，大家可以用「邀請」的方式，告訴另一半自己期待跟他有什麼樣的相處跟需求，不要理直氣壯的覺得自己都是對的，而是站在「你只是說出自己的需求，他也能有不同的意見」，你表達你要的，他也能表達他想要的，談談彼此間的需求跟恐懼是什麼？

鄧醫師更透露自己的經歷，每次跟另一半溝通說了很多話之後，得到的永遠只有一個點頭後他就去看足球賽，在經過追問之後終於得到答案，在那之後自己再也沒有鬧過，他說「如果那時候我沒有去看足球，我不知道我會對你說出什麼難聽的話，而你可能沒辦法像我平常『包容你對我講難聽話』時那樣包容我」，其實有時候對方的閉口不談或你所認為的逃避也許是他在給彼此一個轉圜、消化情緒的方式。

既然你已經選擇這個人，勢必要站在「平等立場」換位思考對方的角度，當然很多人會覺得女生會需要更多的關愛，這一點沒有錯，但如果要的話一定要「要得到」、要用對的方式去要，這叫智慧。

小聰明不是真智慧，只會讓你看起來好像很會爭取、強調你的主權，但你有沒有真正的主權來自於你有沒有真正的信心，你不是在對方冷淡、失去注意力時，焦慮、恐慌因此發出更多掙扎，卻反而讓對方更害怕離得更遠，我們需要的是在對方冷淡時，自己不受影響，很安全的覺得能夠去觀察一下什麼方法對他來說有效。

無論無何，共通的原則是回到兩個人在一起互相欣賞、互相尊重的本質上，自己會快樂一點，彼此的相處也能到達另一個境界。