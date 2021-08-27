▲不需要因為自己的不安感，把對方的行為無限上綱地污名化。（圖／Shutterstock）

作家H：有時候不需要因為自己的不安感，把對方的行為無限上綱地污名化

Dear作家H，都有在關注您分享的文章，我想把我個人的感情問題跟你說一下。

重機和遠距離讓我們分手了⋯⋯我和我男友交往至今兩年，前一年，他們家買了新房子，為了脫手頂樓加蓋的舊家，男友往後要自行負擔保費，每年16萬（他媽媽硬保的，退不掉）男友收入45W，加上他買了重機，知道他們家負擔兩間房子房貸入不敷出，他卻自私的把存款買他的「夢想重機」，購車前我堅決反對，他還是買了，即使家裡陷入困境，仍然堅持花了30萬買全新重機，周末都幾乎跟車友們出去，他堅持：他現在年輕！有車伴、有時間可以騎重機。

我們日常的話題也都變成了重機。今年他換了工作，要去大陸出差，公司堅持在疫情期間也要外派，買重機後少了很多相處約會時間，又面臨到出差⋯⋯

最近提到是不是彼此分開會比較好，這兩年個性相處磨合了很多，有次看到他跟朋友們對話，群組的車友們都在慫恿他分手「被女朋友管好慘～單身多好～自由自在騎車！」我看了很心寒。目前他的支出狀況跟工作需要配合長期出差（不定期出差，一次都是2-3個月），重機、出差，還有保險，如果我等他，他承諾我他會努力工作存錢，除了守住他的寶貝重機，也為了不要辜負我，5年內會結婚，不知道這個人跟他到最後有沒有結果，還是都只是我的一廂情願。

以上，抱歉打擾您，若有機會希望您指點迷津，謝謝您。

H這樣說

從妳的來信看來，的確像是兩人之間出了些問題，但是再仔細地研讀一次之後，我似乎又覺得，有點像是單方面的擔憂！？

確實，如果一個男人不懂得理財，或者說他是入不敷出，還揮霍無度，你當然應該考慮與這樣的男人分手，也不需要期待未來。

只不過，從妳的文字看來，對方家裡買了新房子，甚至還有兩棟房子，雖然說都是在繳貸款，但如果家裡沒有一定程度的收入，我相信他們不會有這樣的計畫。也就是說，你是否有過度地將「男朋友買重機」這件事，和他們家的經濟狀態，刻意地綁在一起了。換言之，看得出來他因為買了重機，沉迷於這個世界，進而減少了和妳之間的相處，但若這是那個男人最大的心願，而且除此之外，他也沒有其他不良嗜好或開銷的話，這個行為，理應影響沒有這麼大。

在我看來，妳需要做的調整，或許是男友在進入重機世界之後，和妳之間的相處模式以及溝通他對妳的時間分配，換個角度想，一個男人有著一兩樣自己的嗜好，其實不算壞事。

甚至提到車友的閒話，如果男友根本沒有放在心上，妳又何必危言聳聽呢？總結來說，比較像是妳自己對這段感情沒有信心唷！

這個男人在妳文字中的描述，只有一點，我覺得比較空洞，那就是要一個女人等自己五年，這個時間點的承諾，我覺得沒有必要。畢竟要結婚，並不是存錢到一個程度就可以做的事，而是自己的心態，是否已經成熟到可以結婚的狀態，才合理。

最後給妳一個建議，可以不用過於保守，走出自己的舒適圈，妳會看到更多人事物在等著妳！

祝福妳。

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