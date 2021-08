如果你的心靈受傷了，那麼固執就是它的保護色

前幾天我報名了一個線上讀書會《創傷的內在世界》[1],導讀的老師是業界知名的洪素珍老師,課程當中其中一句話讓我印象非常深刻:「受傷的心靈會自我保護。」

講雖然是這樣講,但是這個保護背後,也可能有一種「固執」,讓那個受傷的當事人抗拒改變、甚至透過各種防衛機轉,否認眼前看到的種種事實。尤其在親密關係當中,這個僅次於我們出生和家人關係之外,第二個需要我們有高度信任的人際關係,更有可能產生一些很複雜的心理狀態。具體的狀況如下:

因為過往對方曾經劈腿過,你可能會捕風捉影,寧可錯殺一百,也不願放過一個。

因為小時候被父母丟棄過,你可能會對於任何 可能被拋棄 的訊息,過度敏感。

因為曾經被深深地忽視和傷害過,只要有人要進入你的內心,你就會把他推走。

因為你知道在乎之後就是失望,所以你會假裝不在乎,儘管心裡面很在意。

開始學會不懷抱希望,因為沒有希望就沒有失望。

記憶力很差,有些時候會失憶、斷片、甚至忘記一些重要的訊息。

奇怪的是,這些「防衛機制」,看起來都不利於建立感情和新的依附關係,怎麼會被演化保留下來?而且如果一個人長期下來都是這樣,那麼他應該感覺到很痛苦才對,為什麼又不改變呢?

為什麼我總是記不得?

從創傷後壓力症候群的角度來看,這些防衛機制都有它的「功能」。

你之所以會忘記一些事情,是為了保護你。畢竟傷害發生的時候,那個衝擊太大了,如果你記得,可能精神會因此而崩解。

你之所以會對於很多事情反應過度(專有名詞叫做「過度警覺」),是因為你太害怕再次受傷了,這些警覺是為了讓你避免那些很可能在受傷的情境。

你之所以會反覆想起那些讓你受傷的回憶(專有名詞是「情緒重現」),是因為大腦不想要讓你忘記,忘記那些讓你覺得很害怕、很難過的事情,這樣子才能夠確保你的安全。

然而,受傷的心靈所產生的這些自我保護,其實有一個「副作用」在於,長期下來,你會形成對自己負面的看法和印象,甚至在人際關係上讓別人覺得你動輒得咎(想像一下,每一個跟你靠近的人都要先被你的防衛機轉給反彈,久了之後,就不會有人敢跟你靠近了),於是,這些創傷不只讓你產生了壓力和憂鬱,還可能變成更複雜的自我概念困境,和社會上面的適應問題——翻譯成一般人可以懂的語言就是:你的一方面討厭、厭惡、不喜歡自己,一方面又害怕、恐懼、擔憂跟其他人靠近。

透過繪畫,看見心裡的惡魔

如果你正好是這樣的人,你過去曾經受了一種傷,無論是在感情、或是家庭當中,你開始恐懼不信任別人,也經常討厭自己,那該怎麼辦呢?你明明看見自己有很多的防衛機轉、有很多你自己都不喜歡做的事情、自我厭惡的行為,但是還是無法停止,那又該怎麼樣緩解?

我最近發現,「在一張白紙上畫出你心中的惡魔」是一個不錯的方法,在前面提到的《創傷的內在世界》談到一個重要的概念叫做「原魔」(Demon)[2],有兩個重要的功能:保護你讓你不要受傷,以及讓你重複在過去的創傷當中。在心理治療當中,常常需要透過治療師跟當事人之間的對話,來來回回,來疏通你和原魔之間的關係,但這並不是一個容易的過程,會需要很長的時間和建立關係。

儘管如此,還是有一個可以嘗試的起點。我發現,許多在感情當中跌宕,經常反省檢討的人,內心都有一個「我所不喜歡的自己」,倘若可能的話,可以詢問自己:這個部分的我,長什麼樣子?祂是什麼顏色、什麼形狀?如果祂會說話,祂可能會說什麼?我會想要跟祂說什麼?

當你慢慢發現,這些讓你一直受困的問題、讓你無法前進跟改變的惡魔,同時也保護了你很長的時間,給祂一點心疼和安慰,或許,在感情裡面的許多不安和擔心,都可以因此而弭平。

參考延伸閱讀

