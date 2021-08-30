面對假面閨蜜／點燃戰火並不會讓全世界幫你懲罰她

▲很多事過去就是過去，你拋開這個人，才能接續著快樂跟幸福的人生。（圖／Shutterstock）

下午朋友丟了一個八卦新聞連結，是主持人小禎的閨蜜在網路上爆料她雙面人，直接投稿八卦周刊說小禎「設計離婚與切胃減肥」。問我有什麼的看法？畢竟很符合最近出的一本書《生活中，選擇留下合適舒服的人》，書中也談到絕交，成長必經的勇士道，想問我到底站在哪一邊？

我說：「閨蜜的社群戰火，打起來就像世界大戰，不管她是不是名人，我都不想被波及道任何一點流彈，相信爆料閨蜜大概已經彈盡糧絕，不然也不會走上八卦雜誌一途，只是小禎回應很有智慧－不想浪費社會資源！」

是的，夫妻吵得再兇，倘若搬上了檯面，恐怕也是清官難斷家務事。更何況是閨蜜吵架呢？旁人吃瓜也無法評斷誰對誰錯，畢竟曾經一個願打，另外一個願挨，兩個人付出了真心，只是最後一邊決定斷絕。

沒多久粉絲就傳來私訊說曾經也有一個很要好的學姐，彼此相識多年，她的個性是當她感到不開心時，會選擇悶著不說，不會把心裡的事情分享給旁人，而眾學妹們也選擇留給她一個舒服的空間與時間。

後來畢業後，輾轉幾年又在職場碰頭，兩個人又重新熱絡了起來，甚至每個月都會有一到兩次聚餐，爾後有一次兩人準備出遊前，學姐不接電話，也不回LINE，沒幾週之後學姐就在臉書跟各種社群把她拉黑，照往常她也給了學姐時間跟空間，但學姐就像人間透明般，都假裝看不見她。

多年過去，有天學姐終於傳來簡訊說「還想聊聊嗎？」她也終於明白，很多聊聊已經沒有意義，當學姐做出了消失、透明、不回應時，就已經在這群人的生命中離去，倘若自己這幾年都糾結在一個人身上，那該是多慘的過去，或許曾經也憤怒，但最終這些都過去。

換回到小禎跟閨蜜身上也是一樣。一邊已經放下，另外一邊死纏不放，或許時間過了數年後，任何對錯都不重要，旁人的指點也不重要。

當友情開始決裂，某一邊選擇退出，那麼另外一邊也必須選擇放下。不管曾經你們多好，睡過一張床，喝過一杯酒，穿過同一條裙子，一起看過流星雨。你為他失戀想盡了辦法安慰，他為了你飛越了太平洋，然而很多事過去就是過去，你拋開這個人，才能接續著快樂跟幸福的人生。

沒有人會想選邊站，畢竟那又不是他們的人生。

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