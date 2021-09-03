你貧窮的到底是「口袋」？還是「心態」？

▲貧窮感到底是從哪裡觸發的？真的有錢之後，問題就真的可以消失了嗎？（圖／Shutterstock）

我在IG限時動態舉辦了一個投票，關於脫離現狀你的選擇是什麼？

A 脫離單身 B 脫離婚姻 C 脫離貧窮 D脫離台灣

結果沒有意外的。「脫離貧窮」佔據了絕大部分的比例，也是許多人眼前最迫切的盼望。如果去對照網路書店新書排行榜，理財商業管理類幾乎佔掉一半的名額，不是教你投資股票、就是教理財、網路賺錢、各種斜槓。只能說發財夢人人有，疫情期間越發嚴重，一券在手，希望無窮，最近身邊朋友都參與了27億的國家級公益投資開發彩券案，只可惜最後得獎不是自己。

想著，為什麼這一代的我們如此想「脫離貧窮」？真實的狀況是，這一代人真活得如此貧窮嗎？貧窮感到底是從哪裡觸發的？真的有錢之後，問題就真的可以消失了嗎？

羨慕是雙面刃

事實上屆齡三十歲那年，我也是一個貧窮感爆棚的職場小資女。每個月領著三萬初的薪資，每天花兩個小時左右通勤上下班，算下來每小時的工資好像不到一百塊。總是月初領薪水，月底花光光，銀行帳戶的零頭永遠在低水位，荷包的淺只能讓我點最便宜的滷肉飯來吃。不時的朋友聚餐總讓我感慨「假日出一次門，千元大鈔就不見一張」，偶爾的閨蜜旅行就讓我煩惱「出去爽一時，回來信用卡帳單讓你哭一天」。

當時我很羨慕出生千金的朋友A，老是逛百貨公司刷卡不眨眼，櫃姐都會把最新一季的型錄寄到她家，陪她逛街就像等於公主出巡，每個櫃姐都叫她的名字，馬上拿出最新一季的單品，左右伺候。當時心想「有錢人的快樂往往就是如此樸實無華，哪天我中了頭彩也要這樣。」

人，總是羨慕別人擁有的、自己沒有的，尤其是「花錢」這件事。

計較出來的妒忌心

三十歲的我，同時也很嫉妒跟我差不多年紀的朋友B，一樣學校畢業，我的成績名列前茅，她老是交不出作業，後來她進了一間幸福企業，老闆待她如女兒般給了很好的薪水，職位以及各種福利，甚至還送她一台車。而我卻在一堆爛公司打轉，彷彿從各種火坑中遊走，來回十八層跟十九層地獄之間。

人，總是嫉妒別人比你好的，尤其是你認為自己比較優秀時。

如何脫離貧窮感

那我又從何時從「貧窮感」跳脫出來？不是因為我去當了背包客，也不是因為我去了很多國家旅行，而是從比你貧困的國家人身上「比較」出來的。

第一次到柬埔寨的吳哥窟，才知道有人一個月的薪水是10美金，而他還需要養活一家人的生活。第一次在越南下龍灣被一堆小孩追著討錢，他們居在河旁的高腳屋，沒有水，沒有電，甚至連沖水馬桶都沒有。第一次在印度看到有人住在垃圾堆裡，睡在38度炎熱高溫的破棚中，看著婦女絕望的眼神，孩子們路邊乞討被驅離的真實感。

不能說我很幸福，但此刻說不出來「我很貧窮」。當時的我很想把口袋裡所有的錢都給了他們，但我知道「這樣不可以」。貧窮是不能靠「接濟」、「施捨」就能脫離，貧窮是需要靠「體制」、「政治」跟「教育」。

第一時間，最感恩是我受過教育，懂得去理解並溝通面對眼前的一切。再來很幸運出生在非戰亂的年代，即使我是一個女孩，出行世界仍是安全的。最後我認為能選擇自己要的生活才是幸福的，因為在這個世界上絕大部分的人是無法選擇「出生」、「職業」、「感情」與「旅行」。

到現在，我偶爾還是會叫窮。但我知道，我們其實並不貧窮。只是如果能再多一點錢，誰不樂意呢？對吧！希望這篇文章帶給你「脫離貧窮」的反思。

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