沒情趣的老實男就是廢？鄧惠文：回到「基礎欣賞點」不要隨意看扁另一半！

前陣子王瞳跟老公艾成在直播中進行了一連串的溝通，引起許多人的熱烈討論，《鄧一個人咖啡》在上週五（27日）的節目裡，鄧惠文醫師針對「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」做心理解析，深入討論「老實跟情趣不能同時存在嗎？」並分享了幾個有趣的例子及觀點給大家。

這個議題其實三不五時就會在各個網路平台、各大兩性節目出現，鄧醫師表示，常常被討論的話題會一直反覆出現，其實也表示著目前還沒有一個很好的答案。當大家在談論這個問題的時候，給出很多的疑問、甚至「當初在一起時不知道嗎？」、「我都沒辦法期待另一半可以幫我做家事」等的建議，鄧醫師對此也直言，這個問題真的沒這麼簡單！

《姊妹淘》粉專曾進行討論：「你們覺得性格穩又不花心的老實男最適合列入老公人選嗎？」引來網友們熱烈的回覆，許多朋友在留言中都會提到「長輩都很愛老實男，因為很『安全』」這類型的回覆，鄧醫師則提出一個不同的想法：其實很老實的人自己不太容易表達情感，但如果有人主動一點，他們很容易會受到這樣的吸引。

粉絲們也在直播中留下自己的看法「世界上不存在完美情人」、「老實男可能臨老入花叢，暈船到翻船更慘」、「老實又有情趣，那一定不擅長做家事、願意做但做不好，不然就是有什麼怪癖，不要太貪心，選自己最重視的特質就好」。

在榮格心理學中，把人的性格分成好幾種，一般我們對於老實男的定義就是憨厚、任勞任怨，不會隨便跟別的異性說說笑笑、曖昧不明，是屬於內傾個性的人，不會把太多注意力放在外面的事情上，追求穩定，把事情都安排好每天都照著規劃走；相反的，另一種類型的人則是喜歡過的比較「未知」、「有實驗性」，也就是所謂的體驗型。

那為什麼這兩種人會在一起呢？鄧醫師解釋，這部分又牽扯到伴侶選擇的命定：「互補」。大部分的人對互補這個概念會覺得好像沒什麼、不以為意，其實鄧醫師在之前的節目中就曾說過，你腦袋想挑的另一半人選，跟你心裡想挑的會是不一樣的。

不管你是受盡渣男折磨才選擇穩定的伴侶，還是沒有遇過別人「但覺得他好像不錯」而在一起到現在，很多人都會提到，自己在跟伴侶相處很久，可是好像快感覺不到他存在，鄧醫師拋出一個問題給大家「那你愛他什麼？」你是不是就是愛他的不眨眼、愛他的那種沒有存在感？

當我們經歷很多事，會開始在意自己的成長跟個人精進時，會希望另一半最好也能處在一種自我精進的狀況，不會讓你常常需要花時間分心在他身上、把自己的能量花在那邊消耗。

鄧醫師分享身邊朋友的例子，當那位朋友到了一定年齡後，突然頓悟到「人的一生才幾年，到底還要花多少時間在戀愛上？」這個念頭一浮現後，她發現自己每天再也不用去確認今天到底得到多少的關注、多少激情，這樣的狀態好像也不是壞事，過了幾個月後，機器人老公反而覺得不習慣反倒開始提出「要多相處」。

很多時候我們如果是扮演那個比較有情感、有趣的一方，另一方就會自然覺得這些東西會由你來操辦，他只要每天過好他的生活，這也是他挑選「跟他性格相反」的另一半的原因。

「情趣」對於某些人來說非常棒就像是蜜糖，但對某些人來說卻是一種高熱量就如同毒藥，有害他的穩定。如果你的另一半只是單純沒有情趣的話，請回到基礎欣賞點不要看扁他，鄧醫師坦言，現在很多言論都在鼓吹大家要重視相處的情趣，這是因為我們在反省過去一段時間，把婚姻看得太任務導向，現在大家在心理上都回到比較追求自我的層次，所以會認為即便是親密關係也不要有這麼多任務取向。

鄧醫師提醒大家，但是當這些言論說得太極端時，其實是單一價值的在標榜某種方式，對於那些不是擅長這種方式的人是很不利的，如果你也陷入了這種一言堂思維中，很容易會被影響而一面倒地認為「木頭男」就是有點廢、沒有價值，但其實他們一定有自己的價值，或許他們也是一直在用自己的方式包容你的不成熟，只是他們不說你也不知道。

知名電台DJ馬克深感共鳴寫下自己的看法「總歸是要認識自己，知道自己要的是什麼」，也獲得不少粉絲按讚認同！網友除了謝謝鄧醫師的優質分享，甚至坦言「喜歡鄧醫師的直接跟說實話，即使是逆風！」