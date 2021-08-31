另一半對自已沒熱情？鄧惠文：讓他感受到「被你欣賞」很重要！

很多人在進入婚姻關係後會發現，自己跟丈夫完全是不同調的人，在外人眼中他是一個好老公、好父親，該盡的責任一樣都沒少，但唯獨兩人之間的生活就是缺少了那一點情趣，難道老實男真的註定無趣嗎？《鄧一個人咖啡》在上週五（27日）的直播中，鄧惠文醫師對於「夫妻情趣不同調時，該如何理出相處之道」進行解析，如果希望能從另一半身上得到熱情，前提是你要先學會欣賞他！

鄧醫師提到，人真的不太可能說進入婚姻就好像遁入空門一樣不要感情，這是太過理想化的想法，常常會有人問到「如果在婚姻中還是希望像談戀愛，是不是不切實際？」其實某種程度上真的是，你以為的戀愛是每天都要有小驚喜的話，坦白說是很不合邏輯的，鄧醫師直言，如果你跟他很親密，你要驚喜什麼？除非你們是遠距離。

許多朋友在婚姻中，總會覺得另一半是不是不關心、不在乎自己？跟他談論工作上遇到的問題、生活大小事，永遠只會得到一個點頭，鄧醫師分享，自己也常常被問到這個問題，但遇到這種問題，我們一直去猜測「他是不是真的關心」到底怎樣才有答案？

其實沒有答案，又或者說是答案已經出來了，只是你不想去面對。你有你對關心的定義，就像我們常會說「如果另一半怎麼樣⋯⋯，我一定會怎麼樣⋯⋯」，這是你認為的關心方式，別人沒有關心到我們時，是在「我們的定義」裡面沒有，在他的定義裡不見得一定要這樣才是真的關心，或許對他而言，傾聽就是關心你的一種。

鄧醫師引用欣西亞在臉書上的討論，如果今天你希望可以跟另一半一起散步、一起吃早餐，其實很簡單，你只要在他起床的那個時間點起床，便可以達到跟他一起散步、一起吃早餐這些小情趣。我們會想要什麼、希望什麼的時候，能不能同時也告訴自己，他的行程都曬出來你也都知道，是不是可以用誘導他的方式，得到我們想要的？

在婚姻這個長期的生活中，為什麼我們會迫切的渴望受到另一半的、關注？希望自己的一舉一動都能吸引他注意？鄧醫師提出不同的觀點分享，其實生活的方式有百百種，情趣只是「一種方式」而已，這對某些人而言是非常棒，但對某些人而言卻是奢侈品。

「不要預設對方沒有的情調！」很多人在溝通時會習慣性的去貶低對方，認為他們什麼都不懂，先坦承自己的需求、坦承自己為什麼會需要被他關注，用謙卑的開放態度坦誠溝通，當你可以成功把這個點轉換過來後，更有機會可以了解對方到底在想什麼！

如果你想要一個人主動對你表達熱情的話，前提是他必須認為「他是被你欣賞的」，調整自己的心態，收起任何會貶低他的情緒、言論，一旦這個東西不小心流露出來，熱情就很難可以存在雙方之間。

伴侶關係中，有一方是處於負責穩固生活的、另一方一定是帶領著你們生活之間的樂趣，一個輕一個重、一個穩一個變，鄧醫師說到其實這樣的組合對關係是非常好的。如果選到跟你互補的另一半一定有原因所在，他身上肯定有你需要的東西，不要因為對方很老實、很像機器人感到難過，他有他珍貴的地方，只是需要你去看到。