《當男人戀愛時》的兩極化討論：男人角度的浪漫、女人角度的恐怖

前幾天姊妹突然問我看過《當男人戀愛時》了沒有，原來是她看完之後想到男主角與她前男友有許多雷同之處，她說站在女生的角度，男主角根本一點都不浪漫，根本恐怖情人，和她聊完之後我就去把正片看完（之前只有看網路爆雷文及預告），結果不得不認同這部片應該有二個名字，一個叫《當男人戀愛時》另個叫「當女人衰小時」（網友命名），所以今天這篇文章就是要討論這部片， 以下會有雷，如果沒看過電影，請大家先去看片再來看文章。

一、男人角度：愛妳就是偷偷跟著妳/ 女人角度：厭煩又噁心

片中男主角成哥因為在討債時對女主一見鍾情，不斷跟蹤女主角且找她搭訕，其實以片中成哥8+9的角色來說，這種虧妹的舉動蠻合理的，可是對一般女生來說有個不熟的男人（而且還是在討債集團工作的男人）每天跟著自己真的很恐怖，社會新聞的標題一定在女主腦中飄過，而且每天臨時出現在公司門口的這種行為非常不OK，雖然電影好看，但奉勸男人千萬不要這樣去追妹，女人不會覺得浪漫，只會覺得厭煩噁心。

二、男人角度：為妳打人、為妳打車/ 女人角度：不要好嗎

成哥因為不爽女主的上司搭她肩膀，吃醋爆怒就揍了對方一頓被送去警局、因為有車檔到女主出入就去破壞人家車子，也許這種舉動在某些男人看來是不計得失保護對方的浪漫，但在女人看來只有「困擾」。設想上司被打後女主要如何面對同事異樣的眼光，將來在公司又有何前途？倘若女主飯碗因此不保，成哥又有沒有能力扛下她的開銷？很顯然的沒有，所以逞英雄的不成熟舉動不但不能給女主帶來幸福，反而只會給她的人生帶來困擾，讓她原本就過得很辛苦的人生雪上加霜。

三、男人角度：為了未來賭一把 / 女人角度：你有事嗎？？

成哥在女主喪父時給她支援與關注，終於感動了原本對他不屑一顧的女主，就在兩人好不容易在一起，以為從此就要過著幸福快樂生活的時候，成哥聽到一個賺錢的好消息（其實就是騙賭），於是他決定為未來賭一把，便自做主張把女主這些年存的辛苦錢、加上她爸爸過世的保險金通通拿走去做高風險投資，成哥明知自己不擅長理財（顯然在信用合作社上班的女主會比較懂），本應該事先和女主商量再決定，可是大男人主義的結果，嗯⋯⋯，然後錢就沒了。

當女主問成哥為何一臉狼狽時，他選擇的不是做錯事的懺悔道歉，反而是大吼大叫：對！我拿走所有的錢！錢沒了！一副「我就爛」的模樣。不知道是出於大男人主義作祟，還是男性教條中有一條叫「認錯就輸了」的信條，反正這樣的男人真不少，做錯事第一時間想的不是認錯彌補，而是用大小聲掩飾自己的心虛無能，某種程度就是情勒。女人不怕你做錯事，怕的是你不知道這是錯，更怕你一錯再錯。

四、男人角度：愛妳就是把我家變成妳家 /女人角度：長照3.0？

影片最後，成哥很悲劇英雄的罹患絕症，雖然他原本不想帶累女主，然而由於他跟蹤女主的癖好，最後還是讓女主發現了他的病情，當然善良的女主一路照顧他到最後，而成哥送給女主最後的大禮，竟然是一個爸爸，理由是女主喪父後沒有親人，於是就把自己的爸爸送給女主當爸爸，希望彼此有個照應。問題是成哥爸爸即將失智，眼看接下來又是等人照顧的節奏，所以女主從頭到尾都在照顧別人啊！先是生病父親、再來成哥、最後是成哥爸爸，根本沒有為自己活過！片中她都沒有打扮沒有出去玩，都在照顧身邊的男人，真心慘，有句話說：本以為你會為我遮風擋雨，可沒想到後來風雨都是你帶來的，這句話用在女主身上再貼切也不過了。

電影是好看的，但現實是現實，現實不是電影，請有浪子情結的男性同胞，理解你們的浪漫跟女人要的完全不一樣，我們不想照顧浪子、不想幫別人收爛攤子，也不想照顧脆弱的自尊心，拜託，成熟了好嗎？

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