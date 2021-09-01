不把負面情感傳給小孩！前妻趙胤熙做蛋糕為李東健慶生／離婚了，該如何育兒？

前不久看到一則新聞，上面說李東健與前妻趙胤熙是採取好萊塢式育兒，雙方維繫良好關係，甚至一起和女兒做蛋糕送給前夫慶生，趙胤熙說不想把對前夫的負面情感傳遞給女兒，其實這樣才是正確的育兒方式。

之前韓劇《婚詞離曲》中有探討到這類的議題，像是女主角從小就見不到爸爸，轉而憤恨媽媽的決定，而媽媽當初會這樣其實是因為爸爸劈腿外遇，造成媽媽和爸爸關係不好，進而限制女主角見爸爸的權利，女主角從小因此而怨恨媽媽，直到女主角也發生一模一樣的事情才了解媽媽的心情！

這就是為什麼大多數人都會覺得離婚這件事來說，孩子會很可憐，因為父母關係不睦，導致小孩必須要選邊站，從小就必須要選擇爸爸或媽媽，面對分離和情緒牽扯，對孩子的成長造成影響。父母感情不好那是上一代的事情，誰都沒有權利剝奪孩子愛爸媽的權利，我一直認為孩子無法選擇誰是自己的父母，因此父母如果決定錯誤就會影響這個孩子的一生，其實這是很嚴重的一件事！

離婚，是兩個不相愛的人分開，但是對於孩子而言，他們仍舊是愛著自己的爸爸媽媽，所以李東健的前妻會這樣做，也是希望孩子在父母離婚後也同時享有父母的愛，畢竟父母仍舊是愛著自己的小孩，即使離婚以後。

有一篇文章提到，研究顯示父母離婚對小孩打擊非常大，讓孩子容易出現感到憤怒、緊張和焦慮，容易傷害自己或是別人、成績會變差、容易生病等等，孩子還會把父母離婚的責任怪到自己身上，認為自己應該要阻止父母離婚。這樣的情況延續到長大以後，孩子的感情也容易被影響，比較不容易信賴相信別人，當遇到離婚的決定時，也會同樣的做出離婚的選擇。

相對於父母離婚後的孩子心態來說，為了不離婚但父母感情不好持續爭吵，反而會讓孩子出現高焦慮的狀態。離婚後，孩子一開始會不適應，然而如果父母關係變好，或是像朋友一樣，反而會讓孩子出現好轉，這就是為什麼離婚後育兒的方式很重要了！

離婚前，兩個不幸福的人互相吵架抱怨，造成孩子處在不愉快的環境，離婚後，何不放下一切，讓孩子有重新選擇幸福的權利，享有爸媽的愛！

婚姻結束不代表育兒結束，這段過程一定是必經的，但是如果處理的好，就能夠帶給孩子更好的成長環境，畢竟大人的情緒轉好，對孩子也是一件好事！

讓孩子明白，即使父母離婚，對孩子的愛絕對不會改變，這點也很重要！

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