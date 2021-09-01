聊慾姊妹淘／小心隔牆有耳！講老闆壞話就被開除？女性主管都很情緒化？最強OL生存守則來了！

相信大家在讀書時期，總會跟幾個要好的女生組成小團體，但進入社會後，同事們聊天的話題可就不像從前在學校，討論哪個學長很帥、哪個同學出了糗這麼單純，而是開始圍繞在工作能力、金錢背景、成人八卦和各種鳥事上，同時還需要面對同事間的勾心鬥角和情緒化的主管，到底該怎麼在充滿刀光劍影的職場存活下來，甚至如魚得水呢？就讓艾姬和小A來告訴妳吧！

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拒當三姑六婆，絕不跟著嚼舌根

相較男性，女性天生就有傾訴的需求，閒話兩句其實無傷大雅，也可算是辦公室的小小趣味，但女生常常講起八卦來就一發不可收拾，天南地北的聊起同事、部門和老闆的各種鳥事或八卦，午休聊得不夠盡興，就回到電腦前趴咑趴咑的敲著鍵盤，線上開講！但大家可千萬小心，小A就曾經碰過有人在LINE上私聊時，不小心把罵人的對話傳到公司群組，更慘的是，因為舊版軟體沒有收回功能，那起「災難現場」就被永遠定格在大家的對話紀錄上……

另一次慘絕人寰的經驗，是小A在和一群同事痛快抱怨完老闆後，過沒幾天，當中的一位同事就無故被資遣了！在大家釐清來龍去脈後，才發現當時人在現場，卻從頭到尾都沒出聲的小工讀生，竟然是老闆的女兒啊！小A在此淚勸各位，要避免此類慘案，最周全的方法就是不要講任何人的壞話，不只是提防隔牆有耳，更因為身在同間公司，總有需要合作的時候，即便轉職，只要大家還在相同產業，就難保哪天不會狹路相逢，因此人情留一線，日後才好相見啊。

學習情緒控管，成為辦公室的小太陽

「希望老闆今天心情很好…」各位上班族應該常常聽到這句話吧！辦公室裡，主管的喜怒哀樂通常能直接影響上班氛圍，而男女處理情緒的方式天生不同，小A就自己和身邊友人的經驗，相較男性主管常讓人無法從表情猜測他今天心情如何，女性主管則更容易顯現個人情緒，心情不好時滿臉嚴肅，少數還可能歇斯底里，心情好時就春風滿面，還會請大家吃東西！小A也趕緊免責聲明：「並不是所有人都這樣啦！但女性主管有時真的讓人又愛又恨！」

擔任過主管的艾姬則分析，女性纖細敏感、善體人意的一面也應善用於職場，艾姬就曾在和小助理閒聊時，聽到他隨口說道自己都只能在夜市買手錶，於是在小助理參加考核通過後，艾姬竟然就送他一支品牌手錶！「他當時非常驚喜，想說我怎麼會把他不經意的一句話放在心上！」可見當女性特質應用得宜，不論是關心下屬或工作夥伴，女性在職場上其實比男性更能夠帶給人溫暖和鼓勵，營造積極和樂的工作氣氛。

在辦公室裡，女兒有淚也不能輕彈

艾姬和小A也都經歷過在公司受氣或被責罵時，那股無法壓抑淚水的衝動，但身在工作場合，沒有人有義務要過來拍拍妳，體諒妳的個人情緒，艾姬和小A一致認為：「絕對不能在公司掉眼淚，要哭就去廁所哭，不能讓人看輕自己！」因為學習獨自承擔壓力，也是成長的必備技能。

艾姬補充提醒，「不合適的撒嬌」是許多初入職場的小女生常犯的錯誤，公司不比在家裡或學校，除非是真的需要幫忙，不然老是想用撒嬌來解決問題，是無法在險惡的職場上生存的，即便能投機一時，也不會每次都管用，長此以往更會失去自我歷練的機會，還會被冠上「不專業」的印象，姊妹們務必謹記！艾姬總結，職場生存不易，許多道理和規則只有打滾多年才能真正領會，女性在和主管同事相處上更是充滿眉眉角角，希望姊妹們都能發揮自我優勢，學習磨平稜角，才能在職場上如魚得水喔！

想知道女性在職場上還有哪些守則和誤區嗎？艾姬和小A又分享了哪些辦公室秘辛呢？鎖定《聊慾姊妹淘》Ep.7 立志變身職場勝利組！女性在辦公室有哪些優勢與禁忌？最強OL生存守則來了！