良好關係來自於「好好說話」，盤點5句伴侶之間重傷害的話

▲除非你準備在彼此關係裡留下疙瘩，否則在說出口之前最好停個三秒鐘想一想。盤點5句伴侶之間重傷害的話。（圖／Shutterstock）

說話的藝術非常重要，無論是職場、愛情、伴侶及各種人際關係。你也曾在吵架衝突的時候說了不好聽的話嗎？有些話不能亂說，以下是艾姬盤點我認為會造成伴侶關係重傷害的5句話，除非你準備在彼此關係裡留下疙瘩，否則在說出口之前最好停個三秒鐘想一想。

1、你爸／你媽是怎麼教你的？

這句話或是指責對方沒家教都是很傷人的，特別是有些人或許可以接受你的情緒化攻擊，但沒有辦法接受你批評他的家人甚至是父母。吵架的時候最好對事不對人，即使是針對人也盡量針對當事人就好，牽扯到第三方的時候，衝突容易擴大，並且被記在心上。一但哪天對方又將你這句話傳出去，傷害的就不只是伴侶雙方關係了。

2、早知道就不要和你在一起／結婚！

千金難買「早知道」，表達「後悔」意念的話語也是十分傷人啊！同義詞有「我瞎了眼才愛上你」等以此類推。2021年上映的電影《你的婚禮》，男主角正是講了「後悔」兩字被女主角聽見，造成一生的遺憾和後悔。片中還不是故意說出口的呢！如果吵架時當著對方的面說出後悔在一起，對方要不是感到難過，就是氣憤回擊說「不然分手好了」，關係因此更糟糕。

3、不然分手／離婚算了！

這是殺傷力超級大的一句話，但說不定被某些伴侶當口頭禪？無論如何不開心都不會將「分手」兩字說出口是我個人原則，結婚十多年來最激烈的衝突之中，頂多以疑問句問對方「你想離婚嗎？」當然這是在我有十足把握知道答案是否定的才開口，否則被順水推舟真的同意離婚那多尷尬。我覺得衝動說出「分手算了」的人，很像是向宇宙下訂單，總有一天會真的分手吧？

4、好啊！你去找別人試試看。

這通常發生在一方被另一方嫌棄的時候，被抱怨或嫌棄的一方就會脫口而出說這樣的反話。我也聽過某些人妻會跟老公說：「好啊！好膽你就去找小三，有本事就不要讓我知道！」我不明白這種口舌之快到底對關係有什麼幫助，明明心裡不希望對方外遇有其他對象，卻要故意激將法威脅，量你也不敢做？如果對方真的找別人試試看呢？不就是你自己鼓勵、終於心想事成的嗎？

5、我其實沒有愛過你。

這句話不止殺傷力大，還令人生氣。不愛的話為什麼當初要在一起啊？有一種浪費別人時間的感覺。愛情是兩個人的事，自己沒想清楚就拖對方下水的行為實在很差勁！更差勁的是還將這種心思告訴對方，令人情何以堪？曾經愛過但後來因為種種因素不愛了，或許還算人性可以理解，有愛過至少能保留美好回憶，但若連愛都沒有愛過那不就是一場騙局？

以上是我認為想要經營良好關係就最好不要隨便說出口的五句話，殺傷力強大，請謹慎使用。

到這裡找艾姬……

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