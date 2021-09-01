「不幸的事，有時候也會發生在善良的人身上」　盤點《機醫2》9句暖心經典台詞

即將進入尾聲的《機智醫生生活2》，自開播以來就廣受劇迷們的好評，導演申元浩跟編劇李祐汀將5位主角之間有笑有淚的溫馨劇情刻畫地恰到好處，用一則則寫實的故事，讓觀眾在看似平淡瑣碎的日常劇情中被深深感動，產生深刻共鳴。

VidaOrange編輯為你精選了《機智醫生生活2》的9句經典暖心金句，或許，透過這些暖心的金句，你可以跟著編輯一起重溫劇中主角帶給我們的溫暖和美好，在感到疲憊的夜晚中，獲得滿滿的療癒能量。

關於人生：

「人們終究要學會遺忘繼續向前。」——安政源

生離死別，是每個人人生終究必須面對的課題。雖然在失去摯愛之人的當下，會讓人感到難以接受，感覺自己跌落了谷底深淵，但就像政源跟冬天說的：「人們終究要學會遺忘繼續向前。」時間會沖淡悲傷，卻沖不走那些快樂的回憶，總有一天，這份回憶會被你好好地安放在心中，並成為人生的養分，支撐著你繼續往前走。

「不幸的事，有時候也會發生在善良的人身上。」——楊碩亨

有時候，即使醫生與患者已經拼盡了全力，卻也等不到奇蹟的降臨。婦產科教科書的第一頁寫上了這樣一段話：「有時候不幸的事，也會發生在善良的人們身上。」或許，認真地把握每一個當下，把每一天都當成最後一天來過，才是我們現在唯一能做的事情。

關於工作：

「不要以為病患和他們的家人什麼都不曉得，其實他們都一清二楚，而且換作我們身處其境的話，也不會跟他們有所不同，所以要努力去理解他們。 」——李翊晙

翊晙用這麼一段話開導了實習醫生潤福，告訴她要用「同理心」面對因為家人生病而焦慮不已的病患家屬，對於醫生來說，病患生病只是一件日常的小事，但對病患家屬而言，卻可能是人生中遇到最不幸的事情，難免會有情緒失控的時候。因此，翊晙希望潤福往後可以試著站在病患家屬的角度，努力地去理解他們的行為，這樣才能成為一位醫治病患，也醫治病患家屬內心的好醫生。

「流眼淚是正常的，醫生也是人啊！」——金雋婠

當胸腔外科住院醫生昌民忍不住在病患家屬面前落淚，跑到雋婠辦公室跟他道歉時，雋婠用這麼一句溫暖的話安慰了他。正因為醫生跟我們一樣都是人，也會有無法控制情緒的時候，所以偶爾哭出來是沒有關係的，只要學會適時地宣洩悲傷，再慢慢地試著在需要展現專業的時候冷靜下來，就能讓自己朝向成為更好的醫生更往前邁進一步。

「你做得到，而且可以做得很好，你只是需要點時間。」——李翊晙

「手術是需要經驗取勝的。」沒有人天生就會做手術，現在面對病患冷靜又專業的外科教授們，也曾經有懵懵懂懂，不小心犯錯的時候。雖然在還不太熟悉的時候，會覺得自己什麼都做不好，但只要慢慢地在一場場手術中累積經驗，遇到問題的時候就向前輩求助，從經驗中學習，總有一天，努力的自己，也會成為那個能把手術做得很好的專業醫生。

「我們不是冀求回報才醫治病患的。」——奉光賢

在第二季中，一位車禍病患被送到律帝醫院急救，急診科醫學教授奉光賢和實習醫生、護理師們冷靜地做了最好的處理，讓病患得以進行外科手術，恢復清醒意識，但病患的家屬卻只記得向胸腔外科的醫生道謝，這讓急診科的實習醫生感到很不是滋味。

光賢用這麼一段話開導了實習醫生：「只要結果是好的，我也會很開心，那是出自誰的功勞一點也不重要。」病患家屬能不能理解自己的辛苦、他人能不能看到自己的努力，對光賢來說都不重要，身為一位醫生，最重要的職責就是把病患給醫治好，只要病患能夠康復出院，他就會感到很開心，無論是出自於誰的功勞都沒有差別。

關於親情：

「就算妳每天都不認得我們，我們也會每天都認得妳，每天都告訴妳，妳是我們的媽媽。」——安政源

編輯覺得《機智醫生生活2》中最催淚的一幕，就是政源跟懷疑自己得了失智症的羅莎說：「我們會每天都告訴妳，妳是我們的媽媽，所以妳每天都要過得充實美好，我希望妳可以這樣生活。」在孩子的心中，爸媽永遠是孩子最愛的人，就算有一天爸媽生病了、走不動了，也希望爸媽不要擔心會成為孩子的負擔，因為對孩子來說，最幸福的事情，就是看到爸媽健健康康、快快樂樂地生活。

關於愛情：

「原來兩個陌生人相遇之後，能成為對方最堅強的依靠。」——楊碩亨

兩個人從不認識，到相遇、相愛，到最後在彼此人生中最重要的時刻為對方做出決定，這是多麽不容易的一件事。一段感情中最珍貴的，是兩個人都能好好把握跟另一半相處的每一個時光，用心地經營彼此的關係，當其中一方遇到挫折時，另一方都能在第一時間成為對方的依靠，或許，這就是一段完美的感情中最幸福的時光吧！

「情侶吵架的時候再等等吧，一定會出現轉機的。」——蔡頌和

當善彬跟頌和談到自己最近跟男友龍碩民正在冷戰時，頌和這麼對她說：「年輕的時候跟另一半吵架的時候，會想著要趕快解決，硬是在百忙之中擠出時間通話見面，跟對方談一些自己也不是很理解的大道理。但隨著年紀增長，開始漸漸理解到：『只要雙方都無意分手，一定會出現轉機的。』」

我們的身邊每天都會發生很多事，無論是生活中的挫折，還是工作上的快樂，這些事情都將會成為兩人對話及見面的轉機。面對短時間無法解決的爭執時，或許最好的方式就是順其自然，直到兩個人再次出現了共同話題，彼此也都冷靜了下來，或許就可以打破僵局，而那些問題也許就能迎刃而解了。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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