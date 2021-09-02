《理想之城》選擇比努力重要？／我不覺得要出賣什麼，才能得到理想生活

《理想之城》電視劇中，建築造價師蘇筱在職場背黑鍋離職之後去找未婚夫時，意外發現未婚夫跟上級領導過於親密，回到家之後撕心裂肺的跟交往多年的未婚夫攤牌，不明白為什麼他要這麼做。

未婚夫發現偷吃被抓包，馬上反將一軍說：「我太了解你，我知道你，所以很多事情不想讓你知道，我是想要保護你。」女方回：「所以你抱著自己的上司，說保護我？」

劇中渣男語錄就是這幾點：

1.、我們兩個在一起這麼長時間，難道你對我不了解嗎？

2.、你怎麼覺得我會去喜歡領導，那都是不得已。

3.、你能不能別什麼事情都問為什麼？為什麼？

4.、我不是讓你別來公司找我，你為什麼非來這裡不可

5.、你現在搞到彼此都沒有退路

6.、兩人之間，沒有人替你負重前行，你還單純得下去嗎？

7.、我想要給你一個家，完美的婚禮，但我真的累了

8、 我想跟心愛的女孩結婚，連一套房子的首付都付不出來

9.、我不想再過著這種卑微的生活

男人為自己的出軌找理由，認為每個人上班下班都是出賣時間、精力去換那份金錢。職場誰不需要刻意在工作中搞好上下級關係？就算不是同一個水平的同事都要維繫相處，總算有一天你當了老闆之後，還是要去討好客戶。

蘇筱回：「我不覺得要出賣什麼，才能得到理想生活！就算那樣得到的，也不是我們想要的生活。」卻被未婚夫說，理想是學生時代的產物，進入社會之後理想也應該走入現實，我們應該踏實去追求更好的生活，只是那種生活真的是更好的嗎？

以上這段真的很打動我的心，什麼才是理想生活？為什麼非要放棄什麼，攀比什麼，才能走到別人所界定的理想去。

理想不應該只是為了生存

還記得剛脫離職場頭幾年，不知被多少人看衰！許多人都嘲笑著「中年離職去旅行」是愚蠢的行為，好好的工作不幹，跑去瀟灑，等你老了之後沒錢就等後悔吧！每個人都汲汲營營在工作上努力存錢買車買房，千萬不要用你這種天真思想去影響別人，造成別人後悔一生。

以上，真實的存在。反正，我也被訕笑好幾年，有錢住什麼青年旅館？年紀大了還背包旅行？你寫的文章都是廢文？我才明白，原來不是在職場裡面才一堆髒水，跳出框架你必須面對的是更多惡意。

其中不乏幾個多年認識的朋友，他們抱持如此的心態，你以為他了解你，卻在你背後把你離職說得極度難聽，輾轉傳到我耳裡，明白理想友情或許才活在過去。

某些人在社會打滾了多年，把在職場上的那套也用在老朋友間。這種人即使年輕時相處好過幾年，得知對方有這種心態後，我認為之後也不需要再聯繫跟碰面。

蘇筱說：「如果理想參雜著出賣，那就不是理想，那是滿足慾望。」

學校畢業之後，人都是帶著理想跟抱負進入職場，而理想往往最後會分成兩種，一種是沉淪，一種是往上，大多數的人都會選擇沉淪，因為太難掙脫世俗現實主義的眼光，上對下的壓力，以及各種的剝削。

離職之後幾年，我是抱著理想往遠方邁進，路上我去思考：人長大，希望可以有很多掌聲、榮耀以及歸屬，可是曾幾何時，我們必須用很大的力氣才能把這些卸下。

如今我不再吹噓自己業績多少，重視職場抬頭，因為當你離開某些地方，某些人事物就不再重要。但過去那些都是人生重要的經歷，即使跌倒哭過摔跤，都也是經過。而你的理想是什麼呢？

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/cherstravel

旅行部落格：http://cherstravel.blogspot.tw/

走你們自己的旅行吧！做一個有故事的旅人

雪兒新書 《生活中，選擇留下合適舒服的人》 時報出版

【看更多請到博客來】