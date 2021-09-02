愛上媽寶男，卻又離不開？《鄧一個人咖啡》打破你對媽寶的「貶低」迷思！

前幾週《鄧一個人咖啡》的節目談到常見的母親情結、媽媽如何影響你的感情路，觀眾們的反應十分熱烈、討論不斷，許多網友也陸續提出自己的問題，敲碗「媽媽」續集。前陣子TLC旅遊生活頻道的真人實境秀《我的男友是媽寶》 （I Love a Mama’s Boy），引起一陣「媽寶」的討論浪潮，有位網友向鄧醫師提到「自己的另一半是媽寶，可是卻又無法放手」到底是什麼原因造成的？《鄧一個人咖啡》本週五（3日）中午12點30分的直播，鄧惠文醫師將針對「媽寶」進行一系列的分析。

相信很多人在感情路上，都遇過「媽寶」，《我的男友是媽寶》拍攝四對情侶與媽媽相處的片段並搭配訪問內容，節目中捕捉到媽媽與女友為了爭奪男人，各式各樣不可思議的情節。其實他們發生的事情都不盡相同，但有一個共同點是「女方明明知道男生是媽寶，為什麼仍選擇跟他在一起？」

這也是許多網友好奇的地方，有一句話是這樣說的「當局者迷，旁觀者清」，在感情中也一樣，看節目時大家都會很生氣、激動，甚至說「如果是我早就分手！」但當你真的處在那個位置時，真的這麼容易說放就放嗎？大家有曾經為了媽寶男友忍受了什麼樣的事情嗎？又是什麼原因讓你想要跟他分手？

苦惱的網友提到，自己真的很喜歡那位媽寶男友，他有很多優點，但卻發現自己常常會「吃醋」，因為他大半的時間、金錢、心力都要跟家庭分享。但她也理性的提到，她知道要改變男友本身很困難，因此希望鄧醫師可以分析「為何我們會愛上媽寶，並把媽寶的媽媽當成假想敵？」以及「如果愛上了，我們自己可以怎麼調適？」

從這位網友的描述，其實我們也可以看到，媽寶男不完全只有缺點，其實還是有他的優點所在，現在很多人談到「媽寶」時，大多數給予的回應都是「貶低」的，我們又該如何去定義媽寶男呢？難道一段感情中，沒有媽媽的介入就一定會完美了嗎？

《鄧一個人咖啡》在本週五（3日）的節目中，鄧惠文醫師特別針對網友提出的問題，打破大家對「媽寶」貶低的迷思，解析另一半若是媽寶時，我們到底該如何應對？是進還是退？還是說其實「愛上媽寶男是福不是禍！？」

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