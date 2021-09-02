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愛上媽寶男，卻又離不開？《鄧一個人咖啡》打破你對媽寶的「貶低」迷思！

文 : 姊妹淘編輯部

前幾週《鄧一個人咖啡》的節目談到常見的母親情結媽媽如何影響你的感情路，觀眾們的反應十分熱烈、討論不斷，許多網友也陸續提出自己的問題，敲碗「媽媽」續集。前陣子TLC旅遊生活頻道的真人實境秀《我的男友是媽寶》 （I Love a Mama’s Boy），引起一陣「媽寶」的討論浪潮，有位網友向鄧醫師提到「自己的另一半是媽寶，可是卻又無法放手」到底是什麼原因造成的？《鄧一個人咖啡》本週五（3日）中午12點30分的直播，鄧惠文醫師將針對「媽寶」進行一系列的分析。

相信很多人在感情路上，都遇過「媽寶」，《我的男友是媽寶》拍攝四對情侶與媽媽相處的片段並搭配訪問內容，節目中捕捉到媽媽與女友為了爭奪男人，各式各樣不可思議的情節。其實他們發生的事情都不盡相同，但有一個共同點是「女方明明知道男生是媽寶，為什麼仍選擇跟他在一起？」

這也是許多網友好奇的地方，有一句話是這樣說的「當局者迷，旁觀者清」，在感情中也一樣，看節目時大家都會很生氣、激動，甚至說「如果是我早就分手！」但當你真的處在那個位置時，真的這麼容易說放就放嗎？大家有曾經為了媽寶男友忍受了什麼樣的事情嗎？又是什麼原因讓你想要跟他分手？

苦惱的網友提到，自己真的很喜歡那位媽寶男友，他有很多優點，但卻發現自己常常會「吃醋」，因為他大半的時間、金錢、心力都要跟家庭分享。但她也理性的提到，她知道要改變男友本身很困難，因此希望鄧醫師可以分析「為何我們會愛上媽寶，並把媽寶的媽媽當成假想敵？」以及「如果愛上了，我們自己可以怎麼調適？」

▲本週五（3日）《鄧一個人咖啡》的直播，鄧醫師分析「為何我們會愛上媽寶，並把媽寶的媽媽當成假想敵？」以及「如果愛上了，我們自己可以怎麼調適？」（圖／姊妹淘製作）

從這位網友的描述，其實我們也可以看到，媽寶男不完全只有缺點，其實還是有他的優點所在，現在很多人談到「媽寶」時，大多數給予的回應都是「貶低」的，我們又該如何去定義媽寶男呢？難道一段感情中，沒有媽媽的介入就一定會完美了嗎？

《鄧一個人咖啡》在本週五（3日）的節目中，鄧惠文醫師特別針對網友提出的問題，打破大家對「媽寶」貶低的迷思，解析另一半若是媽寶時，我們到底該如何應對？是進還是退？還是說其實「愛上媽寶男是福不是禍！？」

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Tags : 媽寶男愛上媽寶感情我的男友是媽寶貶低迷思鄧一個人咖啡鄧惠文離不開
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