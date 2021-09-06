▲《不要再回覆他的短訊，好嗎》，裡面傳達了很多關於愛情結束後的隻字片語，以最溫柔傾聽與訴說來撫慰每一顆孤獨的心…..（圖／Shutterstock）

不要再回覆他的短訊！分手後的想念只是用比較不痛的方式，紀念遺憾與曾經

將心事藏在夜色中，那些陷落不安，是說給你聽，也是說給自己聽，一起等待放下的那天。

有些人的想念，是努力活好之後的每一天，不想辜負從此的自己，不想讓最後選擇不要再見的那一對彼此，留下更多後悔與遺憾。香港知名作家Middle推出新書《不要再回覆他的短訊，好嗎》，裡面傳達了很多關於愛情結束後的隻字片語，以最溫柔傾聽與訴說來撫慰每一顆孤獨的心…..

有些人的想念，是特意去重播一首歌，或是去聽很多首，已經很久沒聽見的歌曲。

有些人的想念，是去一趟很遠很遠的旅行，或是去從前與對方同遊過的國家與城市裡，甚麼都不做，就只是靜靜地呆上幾天。

有些人的想念，是拿起手機按下對方的電話號碼，卻從不曾按下撥出鍵。

有些人的想念，是突然心血來潮，一個人默默去走幾小時的路，過程裡未必會特別想起那一個人，但是心裡卻清楚知道，自己是為了誰而在這個城市裡放任迷走。

有些人的想念，是努力活好之後的每一天，不想辜負從此的自己，不想讓最後選擇不要再見的那一對彼此，留下更多後悔與遺憾。

有些人的想念，是希望在想念對方的過程與時空裡，可以尋回從前那一個認真勇敢的自己，在與對方重聚的同時，也為自己找回可以重新開始的力氣，再去愛一個人的初心與純粹……

有些人的想念，是會依然留在對方的身邊，默默想念著從前的對方、最初自己所在意著緊的那一個人，不祈求對方也會跟自己一樣，不奢想去改變這一份現狀，就只願可以繼續守在對方的身邊，縱使那一個想念中的他，以後只會離自己越來越遠……

但是他們會覺得，這樣就已經足夠了，因為所謂想念，到最後都只不過是一個人的浪漫，一段不會有回報的自我圓滿……

想念一個人，是不會有盡頭的，也是終會有完結的一日。可以想念，有時其實是一種福氣，可以笑著想念到老，是對方留給自己的最美好禮物……

即使他最後也不會知道，有一個人，曾經因為他而如此想得太多。

為什麼有些人，心裡想念的是某一個人，但是又會選擇跟另一個人在一起？

⠀「你要明白，想念的人，並不等於是如今最喜歡的人，也不等於就是適合在一起的人……我可以想念一個人想念到失眠，但是不等於我希望跟這一個人繼續無止境的冷戰或吵架……我會想念自己曾經喜歡過的人，但是不等於我會喜歡現在的他。」

「嗯……所以即使有多想念也好，但其實並不是真的想對方再回到自己身邊……是嗎？」

「至少這一刻，這一點想念，也不是為了要得到一個實質的結果……想念再多再深，也是不會帶來太多改變。」

如果他始終不會接收得到，那麼這份思念，又有什麼意義？

「或許在這刻來說，是沒有意義的，但所謂思念一個人，很多時就是希望可以延續，自己對那一個人的情感。寄望將來哪天終於可以再見時，自己還可以像最初一樣，給予對方一個熟悉的笑臉，可以溫柔地擁抱彼此，可以衷心地告訴對方，他仍然是你生命裡最在乎的人……即使現在不可以再見，但我們還是會努力記住對方的一切。念念不忘，會繼續思念，其實就是不想忘記的其中一種方式。」

「即使最後我們都不會再見？」

「但你心底還是會希望可以再見，但你在夢裡也已經與他重聚了很多很多次……是嗎？」

「說到底，其實沒有可能完全忘記他這個人吧。既然如此，那我寧願不要勉強自己去刻意淡忘、去刪除他的一切記錄，只要不再往來，我就不會想要知道他的近況，只要不再問候，我也不會因為他活得比我更好或更不好，而又不自禁地想得更多……只要可以繼續活在沒有他的世界，我知道自己總有天可以放下，可以真正放開或釋懷。」

「即使你其實仍然不捨得這一個人？」

「就算我有多不捨得，但也不等於我值得去擁有這一個誰……或者我應該慶幸，可以選擇不再見這個人，而不是這個人依然會每天出現在我的身旁，就算想逃避也逃避不了……若是這樣想的話，其實我已經比別人更加幸運了。」

「真的可以這麼豁達嗎？」

「這不是豁達，我只是選擇用這一種比較不會太痛的方式，去紀念那些遺憾與曾經而已。」

明明已經有很多天沒有聯繫、明明彼此已經都變成陌生人。你都快要忘記，他對你微笑的模樣，那些他突如其來的已讀不回；他也不會知道，在這些沒有再見的年月裡，你是如何一個人走過，他讓你失望了多少遍……

最後你告訴自己，有些人永遠不會屬於自己，只要不去期望更多，就不會有太多失望，沒有他，你的世界依然會運轉，你依然可以過得比以前更好，你值得擁有更好的未來……

只是他的一個短訊，一個其實沒有太多內容的問候，將這一直努力維持的平衡，都通通打亂……你最近好嗎？

你好想告訴他，本來，一切還好。直到他再重新來找你之前，直到，他最後還是會像上一次般，若無其事地又再突然走遠、已讀不回……其實他根本並不在乎你好不好，其實……我好不好，也已經與你沒關係了。

內容來源：三采文化 《不要再回覆他的短訊，好嗎》 作者／Middle

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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