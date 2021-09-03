為什麼總是愛上媽寶男？鄧惠文：你渴望他身上散發的「溫柔」！

不曉得大家有沒有跟「媽寶」交往的經驗？在那段交往過程你遇過什麼樣的事蹟？又是什麼原因促使你要跟他分手呢？前這子TLC旅遊生活頻道的真人實境秀《我的男友是媽寶》 （I Love a Mama’s Boy）播出後，引起觀眾們的一股討論，《鄧一個人咖啡》在今（3日）的節目中，鄧惠文醫師藉由網友的提問，替大家解析「為何你總是愛上媽寶男？」、「又該如何正確辨別媽寶呢？」

聽到「媽寶」人人都避之唯恐不及，那為什麼媽寶仍然存在呢？表示一定有人愛用、擁戴、支持，他才會一直存在，如果媽寶真的都娶不到老婆，到現在也不會還有這麼多類似的問題，鄧醫師笑說，自己第一次被訪談到關於媽寶的事情還很年輕，怎麼會到這個年紀這些問題還沒有解決呢？

為什麼媽寶這麼迷人？

鄧醫師分享自己真的曾經跟「媽寶」交往過，對方很溫暖、貼心。由於他們跟媽媽的關係十分友好，自然也不會害怕跟女生相處，有些男生跟女生之間相處起來是有些距離的，就像上週節目提到的機器人老公，媽寶男剛好跟他們相反，身上有一種「柔性」的特質，也就是大家常說的好相處、陽光。其實這是兩面刃，當遇到這種討人喜歡的男生，從另一面可以預設到他可能是從媽媽那邊學來的。

遇到一個一開始很喜歡，但後來慢慢發現他有媽寶特質的男生該怎麼辦？兩人以後的生活也不可能把他媽媽排除掉，難道永遠要過這種生活？還是應該要分手？

很多人遇到這個問題後，會開始「罵媽寶」，恨鐵不成鋼地嘲笑他們脫離不了媽媽、斷不了奶，鄧醫師解釋，這些行為其實都沒有用，因為他的媽媽是「這麼的好」，可是你才跟他在一起多久，就這樣罵他，那他到底要跟誰在一起？以一個男生來說，他為什麼要放棄他媽媽，來跟每天督促他長大的人在一起？其實首先你應該要問自己「為什麼會喜歡他呢？」

如何辨別媽寶男？鄧醫師替大家統整以下四點：

1、剛認識他沒多久，便能強烈感受到他媽媽的「存在感」。

2、他的行程跟媽媽息息相關，連搭什麼交通工具都是媽媽安排好。

3、「很會隱藏的媽寶」，一開始沒發現任何不對勁，結婚後才發現溝通生活大小事有困難。

4、婆婆失去生活重心轉向依賴兒子，激起另一半的責任感，轉性成媽寶。

該如何辨別是「真媽寶」還是「被孝道綁架」？

鄧醫師認為，想要照顧媽媽是一個成熟男子的態度，如果一個人連生他養他的母親都可以置之不理，大家覺得以後他會對你怎麼樣？你可以確信說他以後不會無情的拋棄你嗎？鄧醫師提醒，其實他到底是「賴著媽媽」還是「照顧媽媽」很容易可以區別，從他跟媽媽相處的樣子就能觀察出來。

什麼特質的女生跟媽寶分不開？

其實許多女性渴望的是來自男性的溫柔或家庭的溫柔，尤其過去家庭關係較不緊密時，當感受到這個男生身上有想要的溫柔時，就容易受到「男人身上」散發的溫暖吸引，而不是男人本身。

在剛開始談戀愛時，媽寶的媽媽會很禮貌的對待女生，把女生當兒子的「好朋友」，也會為了要討好兒子做給他看，很親切、大方甚至送各種禮物，而女生會很享受那樣的相處方式，但其實真實的感受是他們好像「得到一個媽媽」，從前兩週談的母親情結可以發現，很多女兒跟媽媽之間有某種心結，如果有個機會可以多一個媽媽彌補自己心裡的母親，是很吸引人的。鄧醫師請大家問問自己：「你渴望的到底是『媽媽』還是『男友』？」

鄧醫師表示，媽寶並非完全不好、跟媽媽關係緊密也不是完全都有問題，不要只看到對方跟媽媽關係很好就覺得他一定是媽寶，而提分手離開，也許他是負責任盡孝道而非賴著媽媽不成熟，不要把負責任的男人跟長不大的男人混為一談，否則你很可能會失去一個很棒的人。