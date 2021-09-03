作家H：我發現男友會偷拍女性路人及下屬照片，我該怎麼辦！？

Hi，H！想要問您，我該怎麼從不信任往下走？

差不多快一個月了，從我發現男友偷拍路上陌生人女性的腳和下半身的照片，還有偷拍下屬的照片。偷拍的時間點和地點從和我在一起幾年前開始。有時其實我都與他在一起，也很納悶我怎麼都沒有發現。我和他坦白我知道，因為他感覺我變得很冷淡不像平常。他馬上刪除所有照片，這也包含他和近期前女友們愛愛，和他愛的很深刻前女友的照片。

是的，我看到了所有照片，也有他網路交友沒有成功的女生截圖。我很意外，因為他一直給我很尊重女生，支持女性的感覺。他說他沒有一個好的理由能解釋他的作為，偷拍截圖是他唯一能掌管的事情，尤其是當他從一段很傷的感情來到新的環境。他說他和我很性受挫。

我說那我們分開吧，他可以找對他有性吸引力的女生。他乞求我不要離開他，也說未來有我。其實他對我好，支持我做我想要的事。沒太多錢，但是他都義不容辭的分享。我們在一起快兩年，他家人也接受對我好。我曾經想和他到永遠⋯⋯

但是現在我和他走在路上看到其他女生，我都不經意的往他那裡看，想是不是如果我沒看到他就能偷拍她們了。我很不安。在愛愛上也很自卑，一直有他和前女友們愛愛的畫面，感覺我不如她們。也想要提醒他不要再拍他下屬的照片。

很抱歉這麼冗長。真的不知道該怎麼辦。讀了好多「外遇該怎麼修復」等等的文章。他說他絕對沒有偷吃劈腿，只有偷拍。可是我真的好難真正忘記這些照片，它們就像烙印在腦海中。也不知道怎麼往下走？是不是該給自己一個期限、三個月，沒辦法就分手呢？還是，我們能真正能有未來呢？謝謝您。

H這樣說

這行為，像是踩在了道德的界線上，妳可以說他是在擷取美的人事物，但妳也可以說，他是在窺探別人的隱私權，重點是，我比較想知道，照片的內容，如果不是涉嫌拍攝到比較私密的地方，又或者和女友愛愛的照片，是經過對方同意，那麼這部分，我覺得還可能有可以接受的空間。

不然的話，如果他已經是個跨越那條界線，完全不在乎別人隱私的偷拍狂，以妳的立場來說，當然是即刻分開就好。

然而妳或許會想，畢竟他都立即刪除所有照片了，照片或許也沒有到那麼露骨的地步，是否應該給他一次機會，然而自己卻跨不過內心的障礙。

偷拍下屬這種行為，如果不是對對方有意思，那麼就有一種接近「性幻想」的可能性。如果你認為這個男人可以嘗試再往下走走，可以陪他去找心理諮詢，因為這樣看下來，我並不清楚那是否是一種癖好，還是他曾經有過的遭遇，導致他這樣的行為。但不幸中的大幸是，看起來，他是有自覺的。也就是說，他是有自覺，這樣做會讓妳難受。

因此我給的建議會是，再給他一段時間看看，並且積極的去面對這件事，去找心理諮商師談，或許妳會幫他解決了心理問題，屆時，再看看妳自己能否接受到時候那個狀態中的他，再來考慮是否要繼續這段感情了。

與其在原地跺腳，不如就正面對決，看看事情會如何發展，畢竟，最多就是結束感情而已。如果在結束感情之前，還能幫他一把，也不是壞事！

祝福妳！

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