如果沒有要跟對方天長地久，趁早分手讓彼此去尋找更適合的人

▲如果沒有想要跟對方天長地久的話，也該有點勇氣好好的整頓自己的感情生活吧，讓彼此去尋找更適合的對象吧！（圖／Shutterstock）

找對象談戀愛其實很容易，看你自己願不願意放下成見、身段、自尊、面子⋯⋯等去談場戀愛而已，但談了戀愛後要維繫感情是最難的事，尤其是過了前面的曖昧、熱戀的蜜月期，等到兩人住在一起後才是上天給你人生磨練的開始。

朋友們三不五時會來跟我抱怨他們的感情狀況，其中一位朋友為了他自己的感情生活一直悶悶不樂，不開心的程度已經讓他跑去看心理醫生，他說從來沒愛過他的女朋友，因為剛開始交往的時候，是女朋友倒追他，他當時覺得有個人主動對自己好，所以就這樣默默接受了這段感情。

可是一年過去後，他發現自己並不愛女朋友，認為女朋友的生活習慣非常不好，脾氣也非常暴躁，而且控制慾很強，好幾次曾當著他的朋友們面發脾氣，讓他覺得很難為情，即使好聲好氣的跟女朋友說了自己的想法，但相處狀況也沒有改善，所以他開始經常不回家，甚至有時候還會跑去旅館睡幾晚。

他透露曾背著女朋友偷吃好幾次，即便我罵了好幾回，但他總有自己的理由，可是我真的想不透，既然不愛女朋友了，為何不乾脆提分手呢？幹嘛兩人都在這段痛苦的感情裡互相折磨。

女朋友不願意改變，男朋友也不敢提分手，兩人就這樣繼續交往下去，到底這樣撐下去是為了什麼？

我曾經親身經歷過幾次看到他們這樣的狀況，但我心想反正這戀愛不是我在談的，我沒什麼痛苦糾結，只是當事人一副快死了的樣子，旁人的我看了也替他感到痛苦。

這個朋友每次出門和朋友聚會時就像一隻每次出去散步的狗，永遠直線奔跑不回頭、不回家，惹得女朋友經常打電話來破口大罵，甚至也有幾次女朋友跑到聚會中發脾氣當場直接把男朋友拎回家。

男生的角度我是無法給予什麼想法，但女生的話，我這邊倒是有些想法想分享。

雖說無論男女誰都想要一段穩定的戀情，最好這段戀情能夠幫助彼此在各方面成長，交到好的對象，你可以學到很多，無論精神、生活、經濟方面都能向上提升，但是若找到一個只會消耗你精神、生活、經濟方面的對象，你是否就該評估是不是該選擇放手了。

沒有一個女生願意在眾人面前當一個潑婦，但這或許是因為自身的不安全感、自卑感以及男朋友的不負責、懶惰性格⋯⋯等等所造成自己現在這個模樣。我並不是想要「檢討被害人」，「檢討被害人」這個形容詞太情緒勒索了，我只想說所有的事情發生都是有它的原因存在。

事出必有因，但這個因可能是很久以前就種下的，只是累積到現在呈現出來，有時候無論遇到好或壞的事情，我們都要自己做檢討跟反省。就像也許在某件事情上你展現了善意態度，所以你得到好的回報，反之在某件事情上展現了強悍無理的態度，所以你得到了對方逃避等負面的現象。

我個人崇尚的是如果待在一段感情讓你經常有受挫的感覺，我想你應該跳出來觀看自己這段感情，檢視一下到底是哪個環節讓你一直不開心、一直生氣、一直失望⋯⋯，你一定會找到答案的，重點取決你敢不敢下決定去做改變罷了。

說穿了，其實你遇到一個老愛往外跑，不願回家面對你卻又一直對外說根本不愛你的男朋友，身為女人提醒女人，真的趁早趕快獨立起來，因為你真的不知道哪一天他就這樣不負責任一走了之，男人也是，如果沒有想要跟對方天長地久的話，也該有點勇氣好好的整頓自己的感情生活吧，讓彼此去尋找更適合的對象吧！

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