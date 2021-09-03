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戀愛指南淘心話

如果沒有要跟對方天長地久，趁早分手讓彼此去尋找更適合的人

shutterstock_451440208▲如果沒有想要跟對方天長地久的話，也該有點勇氣好好的整頓自己的感情生活吧，讓彼此去尋找更適合的對象吧！（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

找對象談戀愛其實很容易，看你自己願不願意放下成見、身段、自尊、面子⋯⋯等去談場戀愛而已，但談了戀愛後要維繫感情是最難的事，尤其是過了前面的曖昧、熱戀的蜜月期，等到兩人住在一起後才是上天給你人生磨練的開始。

朋友們三不五時會來跟我抱怨他們的感情狀況，其中一位朋友為了他自己的感情生活一直悶悶不樂，不開心的程度已經讓他跑去看心理醫生，他說從來沒愛過他的女朋友，因為剛開始交往的時候，是女朋友倒追他，他當時覺得有個人主動對自己好，所以就這樣默默接受了這段感情。

可是一年過去後，他發現自己並不愛女朋友，認為女朋友的生活習慣非常不好，脾氣也非常暴躁，而且控制慾很強，好幾次曾當著他的朋友們面發脾氣，讓他覺得很難為情，即使好聲好氣的跟女朋友說了自己的想法，但相處狀況也沒有改善，所以他開始經常不回家，甚至有時候還會跑去旅館睡幾晚。

他透露曾背著女朋友偷吃好幾次，即便我罵了好幾回，但他總有自己的理由，可是我真的想不透，既然不愛女朋友了，為何不乾脆提分手呢？幹嘛兩人都在這段痛苦的感情裡互相折磨。

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▲既然不愛女朋友了，為何不乾脆提分手呢？幹嘛兩人都在這段痛苦的感情裡互相折磨。（圖／Shutterstock）

女朋友不願意改變，男朋友也不敢提分手，兩人就這樣繼續交往下去，到底這樣撐下去是為了什麼？

我曾經親身經歷過幾次看到他們這樣的狀況，但我心想反正這戀愛不是我在談的，我沒什麼痛苦糾結，只是當事人一副快死了的樣子，旁人的我看了也替他感到痛苦。

這個朋友每次出門和朋友聚會時就像一隻每次出去散步的狗，永遠直線奔跑不回頭、不回家，惹得女朋友經常打電話來破口大罵，甚至也有幾次女朋友跑到聚會中發脾氣當場直接把男朋友拎回家。

男生的角度我是無法給予什麼想法，但女生的話，我這邊倒是有些想法想分享。

雖說無論男女誰都想要一段穩定的戀情，最好這段戀情能夠幫助彼此在各方面成長，交到好的對象，你可以學到很多，無論精神、生活、經濟方面都能向上提升，但是若找到一個只會消耗你精神、生活、經濟方面的對象，你是否就該評估是不是該選擇放手了。

沒有一個女生願意在眾人面前當一個潑婦，但這或許是因為自身的不安全感、自卑感以及男朋友的不負責、懶惰性格⋯⋯等等所造成自己現在這個模樣。我並不是想要「檢討被害人」，「檢討被害人」這個形容詞太情緒勒索了，我只想說所有的事情發生都是有它的原因存在。

事出必有因，但這個因可能是很久以前就種下的，只是累積到現在呈現出來，有時候無論遇到好或壞的事情，我們都要自己做檢討跟反省。就像也許在某件事情上你展現了善意態度，所以你得到好的回報，反之在某件事情上展現了強悍無理的態度，所以你得到了對方逃避等負面的現象。

我個人崇尚的是如果待在一段感情讓你經常有受挫的感覺，我想你應該跳出來觀看自己這段感情，檢視一下到底是哪個環節讓你一直不開心、一直生氣、一直失望⋯⋯，你一定會找到答案的，重點取決你敢不敢下決定去做改變罷了。

說穿了，其實你遇到一個老愛往外跑，不願回家面對你卻又一直對外說根本不愛你的男朋友，身為女人提醒女人，真的趁早趕快獨立起來，因為你真的不知道哪一天他就這樣不負責任一走了之，男人也是，如果沒有想要跟對方天長地久的話，也該有點勇氣好好的整頓自己的感情生活吧，讓彼此去尋找更適合的對象吧！

 

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Tags : 天長地久尋找曖昧更適合更適合的人熱戀維繫感情談戀愛趁早分手

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。