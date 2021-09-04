林心如、霍建華沒有同框就傳婚變？／戀愛可以不談，生活總是要過

因為疫情的關係，我有個朋友和她先生已經快三個月沒見面了，久到她都擔心起來，我問她擔心什麼，結果答案出乎我意料，她說：「這三個月我完全覺得沒差別欸，老公在不在感覺都沒差，這樣婚姻是不是出了問題啊？」

唉唷，果然是個好問題，問題是：我們對於「幸福的關係」的定義，到底是什麼？

就像初戀的少女，對另一半總是全情投入一樣，我們會忍不住在心裡勾畫未來，想像著兩個人組成的家庭是什麼樣子，那不僅僅是因為單純，更是我們頭一次接觸到自己有「創造完全屬於自己的幸福」的可能性，不是說我們原生家庭不幸福，而是裡頭總有太多不盡如人意的部分，爸媽愛你但不懂你、手足懂你但同時又是亦敵亦友的競爭者……好不容易找到一個愛你又懂你、同時可以扮演家人愛人和朋友的角色的對象，感覺就像是剛報名繪畫班的孩子，帶著一盒72色水彩，躊躇滿志，以為自己可以畫出足以掛在羅浮宮的藝術巨作。

只不過，真正的繪畫大師，只需要幾個基礎色，就能畫盡世間萬物。

後來我們總會發現那個人不是我們想像的那麼合拍，尋覓再尋覓後，終於知道世界上沒有一個人能與另一個人完美契合，於是我們挑了一個還算對的上的，咬緊牙根，決定努力一輩子。

但是心裡總是充滿疑惑，每一步都小心翼翼，生怕自己踏錯了回不了頭，我身邊的周遭朋友、連同我自己都是這樣，常常在睡前突然檢討起自己的人生，細數自己擁有什麼，想來想去好像挑不出什麼大毛病來，也知道生活中那些細碎摩擦無可避免，身邊那個人，縱使你對他有很多埋怨，但也知道他是個好人、對你也不錯，想來若你明天一個不小心走樓梯時摔斷了腿，他應該會照顧你幫你推輪椅……但這樣就是幸福嗎？

幸福到底是什麼樣子呢？是兩個人形影不離、還是各自有一片天地？

上週有則影視新聞，說的是霍建華和林心如共同出席了什麼活動，粉碎婚變傳言，這一對金童玉女，明明怎麼看怎麼相配，可從結婚以來，婚變傳言就沒有斷過，仔細想想，或許原因之一，就是因為他們甚少「合體」吧？不像許多藝人夫妻總是聯袂搶錢，一起代言產品、一起上電視節目，他們倆個總好像各過各的，媒體最喜歡的畫面，就是兩人一起參加了什麼活動，活動上笑語嫣然、看來恩愛萬分，但活動一結束卻分道揚鑣、各走各的，然後就可以下個驚悚的標題，叫做假面夫妻。

我們小時候對幸福的幻想，是兩個人做什麼都在一起，互相陪伴，可長大後才發現，這簡直是作夢，不是說我們不願陪伴對方，而是一個人能做完的事、卻要花兩個人力，實在是再愚蠢不過的做法，電視劇裡演的恩愛夫妻，常常是早上一起出門，先送小孩上學，然後丈夫把妻子送到公司，再自己驅車前去工作，真實人生裡，你這麼做試試看？保證每天在車上吵到翻天，這不是因為你們感情不好，而是為生活忙碌睡不飽的兩個人、加上一個睡不飽不想上學的孩子，沒發生血案都是上天庇佑。

分工合作似乎才是人生正理，你接孩子放學時我剛好去買菜，我幫孩子洗澡時你剛好整理家務，然後兩人才能在睡前偷得一點時間，滑滑手機追追劇，可是這樣一來，夫妻兩人好像又變成各過各的、毫無交流，然後就會像我朋友那樣，覺得老公在不在身邊都沒差，懷疑婚姻的意義到底是什麼。

無知婦孺我也喜歡追影劇八卦，林心如與霍建華這一對，經常讓我想到另一對也老讓人猜測感情好不好的夫妻梁朝偉與劉嘉玲，這兩對夫妻有很多共同點，像是男女雙方感覺性格嗜好差很多、好像各有各的生活圈完全不交集、而且很少一起出現。

可是仔細想想，他們都是非常完整的自己吧？想到梁朝偉，我們會先想到《色戒》、想到《花樣年華》，而不是想到劉嘉玲；而想到林心如，我們會先想到《還珠格格》裡的紫薇、《她們創業的那些鳥事》裡的公冶小蔦，而不是霍建華。我的意思是，他們的伴侶在他們的生命裡，起到的都是錦上添花的作用，就像新戲要宣傳時拉出伴侶就肯定能博得新聞版面也就夠了，可少了另一半，他們還是功成名就的人。

熱戀時我們恨不得合而為一，可是過生活的時候，伴侶起到的，必須是一加一大於二的作用。

畢竟戀愛可以不談，但生活總是要過，而能跟另一個人一起生活，無論是什麼形式，都是最貨真價實的感情吧。

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