很照顧媽媽就是媽寶？鄧惠文：負責任跟「長不大」不一樣！

大家對媽寶的印象是什麼？大多數人講到媽寶的評價都是不好的，也有很多人會把「跟媽媽親近」當作是媽寶的一大條件，難道跟媽媽親近就一定會成為媽寶嗎？《鄧一個人咖啡》在上週五（3日）的節目中，鄧惠文醫師針對「媽寶男」進行解析，解密了「媽寶男的魅力是什麼？」、「如何辨別真媽寶？」

有位網友很苦惱地向鄧醫師提問「自己婚後不想住婆家，但男友說捨不得母親，因此提議各自住在家裡，放假時再見面約會就好，之前也常常因為他家的關係而吃醋，可是自己真的很喜歡他，所以無法放手，『為什麼會這麼喜歡媽寶而捨不得離開？』、『愛上媽寶要如何調適？』」

鄧醫師坦承，其實自己也有跟媽寶在一起的經驗，她直言，他們是真的有很迷人的地方，很溫暖也很貼心，是沒有「威脅」的甜，讓你感覺你就是世界上獨一無二的女孩，反觀如果是渣男給的甜，則是你會想要去「征服」他的那種，因為他可能魅力四射，會電到很多女生，同時你也會覺得他好懂女生，但那種懂不是針對「你」，而是對每個女生。

粉絲們紛紛提出對媽寶的看法，「真的迷人⋯⋯可以同時間迷很多人 ，不懂得拒絕」、「不喜歡媽寶或爸寶啊！開口閉口說～我媽說、我爸說⋯⋯」、「有些女生母愛氾濫，所以喜歡媽寶」，一波討論吸引知名主持人徐曉晰也前來表示「非。常。驚。悚。」互動熱烈。

很多人在結婚之前就已知另一半是媽寶，但有些人則是在結婚後才發現，為什麼？鄧醫師提到，辨識媽寶的方式有很多，從他的談吐之間能發現媽媽的存在感很高，有意無意地會提到媽媽怎樣⋯⋯但為什麼有些人則是在結婚之後才會發現呢？

鄧醫師解釋，在結婚後才出現的「隱性媽寶」，很可能是他之前有過慘痛的被分手經驗，讓他把自己隱藏起來，婚前你可能不會發現那些蛛絲馬跡，婚後你們開始要討論生活大小事，你才會開始發現他無法溝通、吞吞吐吐。還有另一種情況是，媽媽失去生活重心，引起中年危機，害怕自己被拋棄，因此把生活的一切轉向兒子身上，導致你很疑惑另一半以前都沒這個問題，為什麼突然之間轉性成媽寶。

粉絲趁熱提問「怎麼分辨一個男生到底是媽寶，還是被孝道責任綁架？」

鄧醫師碰過一對夫妻是這樣的，「晚上睡覺不能關門，因為媽媽會擔心」、「新房一定要有孝親房給媽媽」等等⋯⋯因而引起太太的不滿，但丈夫認為太太很幼稚不願意擔起照顧老人家的責任，太太卻認為丈夫並不是被孝道影響，其實只是需要媽媽的照顧，而非他所說的「照顧媽媽」。在這個例子中可以發現，他是真的盡孝道還是媽寶？鄧醫師提醒，其實仔細觀察對方跟媽媽相處的過程，很容易可以區分。

觀眾們有感而發地表達自已想法：「孝順是程度問題！」、「媽寶只是想同時享受兩個女人的伺候！而不是同時伺候兩個人！」、「睡覺不能關門算孝道嗎？隱私跟孝道能概括嗎？」

鄧醫師提到，很多朋友會認為，另一半的所有資源跟注意力都一定要花在自己的身上，但你有想過，為什麼你會需要他把所有的資源都放在你身上？如果在你的人生觀裡面「應該要盡量地往前走，而不是把時間花在父母的大大小小事情上」，或許你應該要找一個跟你有相同價值觀的伴侶才不會這麼辛苦。鄧醫師坦言：「不過如果你真的是那種人，大概也不會眷戀媽寶」。

如果真的愛上媽寶男該怎麼辦？首先，檢視自己在關係裡面到底要「找」什麼？會不會你只能跟媽寶相處？你渴望的是溫暖還是控制權？鄧醫師提醒大家，千萬不要把「負責任的男人」跟「長不大的男人」混為一談！