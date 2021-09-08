我的婆婆殺了我2.0？／細數三種行為，告訴妳「慣婆婆」到底在想什麼？

這幾天找靈感時剛好滑到Dcard一篇文章，內容是一位媳婦紀錄懷孕以來婆婆對她說過的話，大致上可以看到文中的婆婆幾乎可說把媳婦當成傭人使喚，又常實施情緒勒索，只要兒子去幫媳婦的忙或幫媳婦說話，婆婆就大爆炸把家裡氣氛搞得烏煙瘴氣，讓人想起「我的婆婆殺了我」2.0。

相信很多身為媳婦的人都很不能理解，首先，為什麼婆婆要為難同樣是女人的媳婦？還有為什麼很少聽見外國婆婆刁難媳婦，而亞洲（中台日韓）婆婆特別讓人有壓力？我的年紀接在兩個世代之間，同時我在少年時期，就曾被後母的親人當成童養媳使喚，約略知道她們的心態，以下就來告訴大家這些慣婆婆的心理狀態：

一、為何婆婆愛指使媳婦？

學徒拜師學藝時，師傅會對徒弟百般刁難考驗，徒弟不僅要早起晚睡地打雜、還要伺候師傅一家大小，直到好幾年後師傅認可，才會開始教你一些東西，在此期間師傅只會給最微薄的薪水，而且還會動不動打罵徒弟，這是很多年輕人很難想像的。

對於婆婆來說也是一樣，在婆婆的腦中，媳婦就像學徒嫁來學習「持家」之道，當然要磨練考驗妳，從基本的煮飯燒菜、打掃洗衣洗碗，到進階的待人接物處理金錢，無一不在婆婆的檢驗之下，而且婆婆會有比較心態，做不好固然會被罵，但做太好就像徒弟一下超越師傅，婆婆心裡也會不爽，所以才會有「欠腳」的說法，這可不是稱讚喔，意思就是心機難搞啦！

二、為何婆婆總說把媳婦當女兒？

很多婆婆喜歡說自己把媳婦當女兒，媳婦則抱怨婆婆都是嘴上說說，實際是把媳婦當外人。其實婆婆說的是真心話，因為普遍長輩都愛面子，對外人當然很客氣，等媳婦成為自家人之後，才會堂而皇之的管教使喚，而且婆婆雖說把媳婦當女兒，但女兒也分成被疼愛的跟不受寵的，至於媳婦屬於受寵還是不受寵的那邊，最好自己心裡有數囉！

三、為何婆婆總愛情緒勒索？

不少婆婆發現直接命令控制不了媳婦時，就會藉由各種勒索的方式達成手段，例如我前男友家中開店，他母親從來不直說希望我放假去店裡幫忙，但總會有意無意跟親戚訴苦，於是他家親戚只要看到我，就會叫我放假要去店裡，說詞差不多都是「既然以後要嫁過去，現在就要開始學著做，不要給媽媽太累。」然後男友媽媽就一副苦情委屈模樣。我則在腦中狂翻白眼，婚都不一定會結，就要開始當免費幫工是怎樣？家裡是有億萬財產等繼承嗎？

上一代愛情緒勒索的原因很簡單，以前他們的年代，子女無條件聽話服從是普遍風氣，尤其在重男輕女的社會，女兒的意願基本是被直接忽視的，而婆婆自己其實往往也是情緒勒索的受害者，很多上一代的女性沒有機會接受完整教育，因為父母將家中所有的資源都給了兄弟，她們必須負擔所有的家務，如果有怨言或反抗，就會被冠上「不孝」、「沒有查某囝仔款」、「以後沒找不到婆家」等恐嚇詞，勒索是她們唯一知道的掌控方式。

如果短期無法搬出，我會建議先放下把婆婆當敵人看的心態，可以多和她聊聊年輕時候的事，有技巧的拉近距離，也許反而有機會跟婆婆溝通（洗腦），時代不一樣了，雙薪家庭都是男女一起做家事，問她以後孫女嫁人要嫁會分擔家務的，還是大男人的？也許能喚起婆婆同理心。

但距離就是美感，所有的婆媳問題幾乎都是同住一屋簷產生，搬出去絕對還是唯一正解啊！

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