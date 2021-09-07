渣男給的甜讓你好想「征服」？鄧惠文：媽寶男的溫柔沒有威脅！

《鄧一個人咖啡》在上週五（3日）的直播節目中，鄧惠文醫師針對網友的提問解析「媽寶」的一系列問題，包含了「為什麼媽寶男這麼有魅力？」、「如何辨別是不是媽寶」，鄧醫師犀利的將媽寶男與渣男一同評比，原來兩者的共同點居然都會給女孩子很多的「甜」，但那種甜又有什麼不一樣的呢？

TLC旅遊生活頻道的真人實境秀《我的男友是媽寶》 （I Love a Mama’s Boy）播出後，引起觀眾們的熱烈討論，節目中有許多讓人直冒冷汗的「驚悚」情節，網友討論度極高的一個片段是：兒子帶著媽媽一起去挑女友的情趣內衣，媽媽不斷想主導，最後居然還買了跟兒子女友一樣的睡衣！？如果是各位碰上類似的事情，你們會怎麼處理呢？又或者有許多朋友遇過更多更糟糕的經歷，那你又是如何面對的呢？

許多網友都曾寫信向鄧醫師詢問關於「媽寶」的各種問題，一般我們聽到的評論都是屬於比較不好的那面，既然如此，為什麼媽寶還是如此受歡迎？他們到底有什麼魅力存在？

媽寶男常常會讓人覺得很溫暖、貼心，身上總帶著一點柔性，而且給你很多的甜，讓人愛不釋手，其實媽寶的種種特質來自於他跟媽媽的關係，正是因為他跟媽媽的關係十分密切，所以他們跟女生相處自然是沒有太大的問題，甚至特別了解女生的一切，女生也會因為他們身上散發出的陽光而被吸引。

還有另一種男生也會給你很多的甜，但那種甜是讓你會想要去「征服」他，那個他不是別人、正是「渣男」，大家都知道渣男的特質就是一開始會給你很多承諾、甜頭，讓你誤以為自己是獨一無二，但其實那些東西根本不完全屬於你，他身邊可能還有其他對象，但偏偏那種有「威脅性」的感覺，會讓你更陷其中。

媽寶男跟渣男的相同處是他們都會給你「甜」，但兩者的甜則是完全不同，媽寶男的溫暖是不會讓你有威脅性的，會讓你感覺自己真的是唯一。

「孝順的兒子」在現代常常被認為也是媽寶的一種，彷彿好像只要多照顧媽媽一點，就會淪成「只聽媽媽的話的兒子」，有人提到，另一半在結婚多年後，突然跟媽媽的關係開始密切起來，之前沒有看過他這麼關心媽媽，為什麼突然變成媽寶呢？

鄧醫師解密，當媽媽年紀越大，如果又遇到生活重心都不見時，很可能會引起所謂的「中年危機」，再加上如果又看見身邊的人或是兒子過得幸福美滿，自然會無法承受那種寂寞，因而引發自己的情感需求，這時媽媽會向兒子流露自己的需求、委屈，當然兒子不可能棄媽媽不顧，但因為這是一開始沒有碰到的問題，太太會認為這不是自己選擇的，兩人關係的考驗也正式被引發。

其實想要照顧媽媽是負責任的一種態度，鄧醫師也提到，如果今天換作是「自己的媽媽」你也不可能不管，如果以後你成為媽媽這個角色時，一定也不會希望養出一個不負責的兒子，當你希望另一半所有資源、注意都放在你身上時，或許你應該要思考的是，為什麼你會這麼希望他把一切都放在你身上？

在思考另一半為什麼是媽寶時，我們應該要先正確的辨識「他到底是不是媽寶？」還是只是單純盡孝道？孝順媽媽不等同於媽寶，這也是我們應該要懂得去區分的，千萬別把負責任的好男人跟賴著媽媽的男人當成同一種人！