▲當媽媽後需要擁有的四個愛自己的觀念：別忘了多留一點時間給自己！（圖／Shutterstock）

當媽媽後需要擁有4個「愛自己」的生活態度！犧牲自己的付出，孩子也不會開心

當媽媽以後總會因為母愛，會想為了小孩犧牲奉獻，犧牲了自己的時間和夢想，但是卻忘了，當了媽媽更應該要對自己好一點，要讓你生活周遭的一切變得更好而不是只有消耗你而已！到底當媽媽以後需要哪四點的生活態度？

1、小孩是你生的，不要被他控制了：

這是兩個小孩出月子中心後，我心裡的吶喊，兩兄弟一開始出月子中心超愛哭的，整的我無法睡覺，於是我告訴自己我不會被嬰兒控制的，我花了一段時間找出問題，譬如老大就是因為月子中心的關係，嘴巴好像破了（我有點忘記嬰兒會得的症狀），會愛哭不愛喝奶，後來看了醫生就解決這個問題；老二則是一開始睡半小時就驚醒，始終睡不是很安穩，於是我到處讓他睡家裡的每個地方看他可以睡哪裡比較久，並且調整他的睡覺姿勢，以及發現他有腸絞痛幫他調整喝奶的時間，解決問題以後，兩個小孩非常乖，老二出生十四天就戒夜奶，非常愛睡覺。每天正常作息從來沒有發生過電力很足不睡覺的情況，一到時間一放音樂他們就是睡覺。每次帶出門大家總說你小孩怎麼這麼乖？

其實，只要找出方法，育兒真的沒有想像中這麼難。

2、打從心底對自己好一點：

對自己好不是物質也不是要花多少錢，當媽媽以後情緒比較容易不好，畢竟除了要照顧家庭還要照顧小孩，所以我情緒不好的時候就會一個人出去逛書局買書，吃下午茶，讓奶爸一打二一天！

偶爾一天讓自己沉澱一下，你花了時間對待自己，你做了那些事，你整個情緒就會很明顯的變得緩和許多，購買東西和物質的快樂只能一下子，然而沉澱後的快樂卻能夠持續很久！當了媽媽以後我們常常會忘記留點時間給自己，於是不斷的掏出給予，卻忘了充實自己！

3、把注意力放回自己身上，明白「愛自己」才是最重要的：

情緒好的母親才會有幸福的家庭，這是我一直以來認為的道理，從小我生長在情緒不好的家庭之下，媽媽一個人照顧五個小孩，每天都在生氣，常常抱怨爸爸、和爸爸吵架，我總是在旁邊觀察這樣的情緒變化。

有了小孩以後，我盡量讓自己情緒不要起伏，當媽媽情緒平穩時，遇到小孩哭鬧就會比較有心情能夠面對，孩子哭的時候我會和他們聊聊，並且換個地方再好好跟他們溝通，這樣的作法其實孩子會很快地停止哭泣。

當然，我也有情緒不好的時候，那個時候我會沒有耐心和孩子聊聊，但反而讓孩子情緒更糟糕，所以父母和孩子的情緒是有關係的！當你常常抱怨自己有個很調皮的孩子，可能要觀察一下是否你最近的情緒起伏比較大，那樣其實孩子也會感受得到進而有所改變！

4、孩子最大的希望也是父母快樂：

我覺得成為父母以後我們都搞錯重點，我們以為只要全心全意為了孩子好，什麼都可以犧牲，然而卻忘了孩子最大的希望可能只要父母開心而已，因為父母快樂，他們也能感受到快樂！

前幾天看了韓劇《海岸村恰恰恰》裡面描述有個阿嬤捨不得花錢用牙齒，一輩子都把好的留給了小孩，對自己很不好，到老了因為牙齒不好無法吃東西、又捨不得花錢，整個人其實很不舒服。裡面的女主角就說其實父母只要健健康康，就是孩子最大的期望了！小孩只想要父母健康的陪伴，而不是為了省一點錢，讓自己失去了健康，這樣反而會影響到小孩。

育兒這條路上，我認為讓自己開心很重要！

孩子不會希望你憂鬱的站在旁邊看著他笑，而是會希望媽媽能夠面對面的一起笑、打從心底開心的笑。所以好好的愛自己也等於是愛你的孩子！這也是所有孩子最大的盼望！

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