戀愛就是「習慣成自然」！5個必學小技巧，把自己培養成他的日常

▲善用「習慣」的力量，讓你的他，每日每夜一點一滴喜歡上你更多一些，以下五點，你可要牢牢筆記。（圖／Shutterstock）

人很容易養成習慣，並因為規律出現與重複發生，毫無察覺地慢慢喜歡上某種習慣的動物。當然，戀愛也是如此。如何善用「習慣」的力量，讓你的他，每日每夜一點一滴喜歡上你更多一些，以下五點，你可要牢牢筆記。

1、談戀愛創造「共感」，再遠再忙都能常保熱戀！

因為疫情緣故遠距離，或是平常因工作忙碌，無法時時刻刻陪伴對方左右嗎？善用「共感」這項戀愛密技，即使兩人身處兩方，也能常保戀愛溫度。像是人在異地，也能一起說好吃同一道菜餚、一同點開Netflix追劇、約定好同一個時間一起視訊入眠、約好相伴運動⋯⋯等，這些能打破距離問題的相處之道，便能慢慢讓他習慣有你相伴的每一天。

2、讓你的存在，逐漸成為他日常生活的「習慣」！

除了基本的每日訊息往來閒聊、打屁外，如果能固定時間創造兩人特有的「戀愛儀式感」，固定的時間、規律的方式、暖心的關懷，便能讓他在無形中，默默養成了習慣、有所了期待，知道這世界上正有個人在乎著他，總是在同一時間依約而至。像是固定的早安問候開啟兩人美好的一天、晚安閒聊彼此近況、在特定節日創造特有的情侶過節方式，這些看似無關緊要的生活小習慣，都能讓他一點一滴更了解你一點、更不能沒有你一些。

3、相處要製造「被需要」的感受，讓愛意更濃烈！

在感情世界裡，一味自顧自打著「我是為你好」的付出，不一定能得到對方的感謝與喜歡。更多時候，你要去創造「對方被需要」的感受，才是正解。適時請對方幫個小忙，像是請他幫你順道帶杯飲料、買個生活雜物，或是請對方協助你做一些購物的選擇，讓他為你有一些小犧牲、小付出，而基於個人有付出時間與心力的成本，便會期待有所收回的心念想像，反而會讓你們的情感有更深的連結與牽絆，讓雙方感情更濃烈甜蜜。

4、偶而跳脫思考匯入「新刺激」，讓戀愛更有味！

雖說想藉由「習慣」為兩人的感情升溫，但是偶爾還是要視情況，創造一些小驚喜與小意外，才能讓生活不會因為太規律可預測而變得無聊呆板。就如，過往每天固定的早、晚安訊息問候，久了，難免讓人感到太過刻意且乏味，不妨可以改錄短影片或是叫個外送早點給對方，創造一些生活新刺激，便能讓兩人感情更浪漫有情趣。

5、不去要求對方做什麼，而是能讓他有「期待感」！

對於感情裡的習慣這件事，千萬別因為自己想培養出兩人的獨特情侶儀式感，便硬去逼迫對方來配合自己。強摘的果實不甜、要求來的關注不是真關愛。所以，與其雙方說好去擬定計畫將習慣制定、把規則說死；倒不如，自己先有意識地去創造出一個讓人對於你的習慣有期待的想像，讓他在不知不覺中，養成了「對你的習慣有期待」，而慢慢上癮變成了你們倆共同的小習慣，那才走得長久。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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