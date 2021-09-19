妳是否曾認真單身一回？與其怨天怨地，先學會如何把自己過好！

▲趁沒有另一半的空檔，好好沉潛認真單身一回，先學會如何一個人過好，才能在未來更懂得怎麼去愛另一個人！（圖／Shutterstock）

空窗太久，總讓人不免開始憂慮擔心，自己是否還能再找另一半？質疑自己是不是終究不適合談戀愛？與其抱持著這類於事無補的負面心態，倒不如，趁沒有另一半的空檔，好好沉潛認真單身一回，先學會如何一個人過好，才能在未來更懂得怎麼去愛另一個人！

1、先搞懂自己，才能真正去告訴另一個人如何去愛你！

自己得先去弄清楚，你嚮往怎樣的關係？想要怎樣的愛情？以及你是一個怎樣的人？無論好壞，你都得誠實且真實地去面對自我，捫心自問，先去理清楚在談戀愛時，你到底追求什麼，嚮往怎樣的互動關係，或是怎樣的相處方式，能讓你感到快樂與喜悅。若單身時，你能自己先弄明白了，在下一段戀情來臨時，你才能穩穩地接住對方，並告訴他，你要什麼愛情！

2、當你一個人活得好，才能在兩人關係裡更有安全感！

感情裡，難免會遇到安全感欠缺的問題，但老話一句，安全感終究只有自己能給得了你自己，別妄想從另一半身上去獲得安心。單身時，若能懂得把一個人的日子過好，兩個人的時候，就不會把自己的生活與快樂，全寄託在另一個人身上。當你理解到一個人時，你就能活得精彩又富足，有另一個人的出現，或許能為生活再增添點顏色，但沒有他，也不會因此讓你失去所有，這種隨時保有「完整自我」的單身意識練習，能讓你談起感情時，心態更成熟穩定。

3、寧缺勿濫不是口號，先學會愛自己，才耐得住寂寞等到對的人！

你得先學會享受單身，告訴自己，哪怕沒有伴侶，你一個人依舊也可以活得很富足快樂，不會因為一時寂寞氾濫，而去隨便找個人來胡亂愛。耐得住孤單，寧缺勿濫，在難得單身的日子裡，先學會去好好愛自己一回，往後若有幸遇到對的人，你才能把握住好好去經營好愛情。

4、把握單身的自由與時間增進自我，準備好自己最好的樣貌！

單身什麼不多，時間最多、自由最多，與其每天怨天怨地怨沒有對象，倒不如，好好把握時間，精進自己各項工作上的專業技能、培養新的興趣與娛樂，或是趁機修正自己早已看不慣許久的劣習，把自己整頓好打理好，準備好最完美的樣貌，才能在下個轉角遇到對的人時，神情自若充滿自信地向前對他說聲：「你好，久等了！」

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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