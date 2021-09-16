有時候不是不夠自信，而是對直覺太有自信！揭談戀愛老是「心不安」的5個原因

說也奇怪，也不是第一次談戀愛，但每回進入關係後，便會開始變得不像自己，各種可怕對於感情的壞念頭、害怕失去的恐懼不斷在腦海襲來。一談感情就讓你患得患失嗎？以下五點談戀愛「心不安」的原因，在此提供給你參考。

1、擔心重蹈過往戀情的覆轍！

經歷過幾段刻骨銘心的戀情，對於愛情你不再奮不顧身、不再隨心所致；相反的，你開始有了自己的感情地雷，有了自己的戀愛預警系統，它們幫感情設下的路障與挑戰，讓你在接下來的人生裡，每當再談起戀愛時，總是戰戰兢兢且有點神經質，擔心自己再次掉落過往的不成熟的失誤，或是又因為某些舉輟讓你又被對方給遺棄。這類情感上的得失心，則讓你在進入關係後，總是焦慮且再也無法像從前那般投入，所以患得患失。

2、厭倦付出真愛卻又走散了！

一次又一次的認識新的對象，一遍又一遍的自我介紹，一次又一次的細說從頭自己的人生，每回都付出了真心誠意，但最終卻都落得一場場的離別與走散。內心不免對愛情的脆弱與不可預測性，感到恐懼，因而讓你在接下來的每個情感應對上，變得害怕自己又再次不小心愛上了人，並更焦慮於可能又意外失去對方的無限輪迴中。

3、內心覺得自己不值得被愛！

對外，無論是在嘴巴上或行為上，或許你總是能強裝出一副自信泰然的樣子，但內心深處，每個人或多或少都難免會對自己存在著一絲不自信，總是焦慮著「對方會喜歡這樣的自己嗎？」、「我真的值得被愛嗎？」、「她究竟是看上我哪一點？」⋯⋯種種的自我質疑，都會在搭他應交往的那刻起，讓你開始患得患失了起來。

4、因為太愛了所以擔心失去！

正因為太愛一個人，所以無法真真切切地享受當下的相處與互動，反而把目光都專注在，未來可能因為一些變故而意外失去對方的恐懼上。總覺得這幸福來得太好、太快、太不真實，而讓你對於關係、對於自己，甚至對於她的好，深感疑慮，這種庸人自擾的愛情困擾，也會讓你談戀愛時，無法放開來去好好感受當下。

5、渴望愛情卻又擔心愛太多！

談感情，總在關係裡，計算著自己的獲得與失去，渴望擁有愛情，但另一方面，卻又擔心因為戀愛而逐漸失去自由與自我，這般拉扯，就會讓人更想要緊緊抓住對方，斤斤計較著她對你的每一分付出與喜歡，需要對等公平，甚至需要比你給她的多一些，而這也讓你愛得很辛苦。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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