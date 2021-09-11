薔薔談姊弟戀曝佛系感情觀！嗆「到80歲都需要激情」　籲戀愛不要一股腦栽進去

嗆辣直言的藝人薔薔7日與徐小可、阿Ben一同出席代言活動記者會，前陣子才認愛小6歲、上班族嫩男的她，近來對愛情相當有感觸，大方分享自己的「佛系」感情觀之餘，還不忘誇讚男友體力很好，更不吝嗇地直呼：「我到80歲都需要激情！」

薔薔在感情上非常相信緣分：「感情這種東西，會遇到就是會遇到，這種就是隨緣，擋也擋不住，是你的就會是你的，不要把它看得太硬。」認為每個人在感情裡都要懂得抽身，為自己留後路：「就算他離開你，你也要覺得自己也可以！」呼籲全天下正在談戀愛的女生，不要愛上了一個男人就一股腦兒栽在對方身上，要留空間給自己做準備。

薔薔至今已和男友交往8個月，笑說自己很難追：「你要知道追我的人追到環球世界，我能看上你是你的福氣！」被問到會不會與對方踏入婚姻，她坦言本身需要有耐心的伴侶，心臟要很大顆，不過薔薔目前還無法想像婚後的生活，在感情上需要新鮮感：「我是一個激情的人，我到80歲都還是需要激情！」對於男友的體力也還算滿意：「體力好啊！體力不好誰要？」直言自己不喜歡「膩」的感覺：「我覺得他（男友）能給我新奇感和不同的感受。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載