聊慾姊妹淘／想被壁咚在總經理辦公室、和同事交往不結婚就離職？職場戀情真會見光死嗎

辦公室戀情總讓人聯想到刺激、偷情和地下戀，的確，和同事或主管談戀愛有它的情趣，但職場和生活往往密不可分，無時無刻都必須和伴侶共處和共事的親密關係，讓辦公室戀情更藏著許多工作和相處上的顧慮。本集艾姬和小A就要來聊聊，除了職場異樣眼光，辦公室戀情還會面對什麼樣的挑戰呢？是真的「要嘛結婚，要嘛離職」嗎？

<br />

話題源源不絕，對職場抱怨很有共鳴

相信女孩們一定都經歷過，上班受了一肚子鳥氣，和男友劈哩啪啦抱怨了一頓後，男友只是應個「沒那麼嚴重啦」、「好啦沒事不要生氣了」、「工作本來就是這樣啊」之類讓人只想翻白眼的回答，因為男友和妳身處不同職場，本來就很難有共鳴了，還要記住妳的同事是叫Amy還是Mandy，實在有點強人所難！但對於每天生活在同個辦公室的情侶而言，雙方都清楚知道對方工作上遇到的困難，除了更能感同身受並給予實際建議外，辦公室同事、八卦、主管，甚至公司附近新開了哪家餐廳，都可以成為話題，兩人之間絕不會出現「沒話聊」的瓶頸。

對彼此職場生活圈瞭若指掌

同理，當男友每天至少八小時都離不開妳的視線，除了相處時間更多以外，妳也更能夠掌握對方在職場的人際網路和上下班時間，當然不是鼓勵女生監控男友的交友和行蹤，但不用咄咄逼人的追問對方下班沒，或窮擔心男友的女同事是不是比自己漂亮，直接參與他的職場生活相對更省事一點。但艾姬也笑說，有些人可能適合長時間相處的戀愛模式，但對自己而言是很容易膩啦！

辦公室偷情的小刺激

另外，在公共場所眉目傳情、經過對方座位時暗送秋波，或在別人不注意時來個小偷情，想必就是辦公室戀情（尤其是未公開的）獨有的小情趣了吧！小A也大方分享過往經驗：「有次我進到總經理辦公室時，總經理剛好不在，碰巧當時曖昧中的同事也走了進來，趁著四下無人，他竟然就把我壁咚在牆上！」那種隨時可能被發現的緊張感，讓小A現在都還會小鹿亂撞呢！不過艾姬也提醒，這些辦公室的調情行為一定要在不影響他人的情況下才能進行喔！

公開還是不公開？

接著就來談談辦公室戀情可能遇到的窘境。若是決定公開戀情，難免會招來同事的閒言閒語，若兩人都不在乎那也無妨，但在缺乏制度的公司裡，也許就會碰到上級會因為好意或怕影響工作，特意將兩人安排在同組專案或分開執行要務，而非出自專業考量，必定會讓人心裡很不是滋味。

艾姬直言，有些職場是並不歡迎，甚至明言禁止同仁談戀愛的，或者兩人為了避免八卦、怕影響工作等等原因，而選擇或被迫不公開戀情時，對於比較沒有安全感的一方，可就沒那麼好受了。小A就提到一位朋友因為沒有公開和同事的交往，每次看到女同事在自己眼皮子底下對男友不斷獻殷情和撒嬌時，只能像《蠟筆小新》裡妮妮的媽媽一樣，自己在暗處捶兔子玩偶洩憤，兩人更常因為那位女同事吵架，甚至鬧分手！

不成功…很大機率會成仁！

辦公室戀情的告終分為兩種，公開組分手，必定會搞得人盡皆知，成為茶水間熱門八卦主題；未公開組分手，則是得裝沒事照常上班，兩人再各自神傷……想像前任每天至少八小時都在自己面前晃來晃去，不僅尷尬，也讓分手的療癒期無限延長，或導致一方必須離職才能好好療傷！艾姬也提到，若你的對象剛好是主管，碰到人品差一點的可能還會故意找碴，除非兩人好聚好散，心態健康成熟，才能相安無事。但人非草木，孰能無情，又有誰真的能不被影響呢？

艾姬總結，在走進任何一段關係前都必須考慮交往後可能會面臨的困境，而辦公室戀情又關乎工作情緒和職涯走向，大家務必謹慎評估：兩人對公開與否是否達成共識？公開了會不會影響工作，或因為工作影響感情？若不公開，妳是否真的能接受在公共場合，不能和伴侶自然相處的感情關係？如果兩人無緣步入禮堂，妳和對方是否能夠承受分開後在工作時的心情和處境？兩人都權衡利弊後，再決定是否要一起走下去，才是對感情和工作負責任的表現，妳的辦公室戀情才會走得更順利喔！

想知道艾姬和小A還分享了哪些辦公室戀情的有趣故事、慘痛案例和注意事項嗎？鎖定《聊慾姊妹淘》Ep.8 辦公室戀情不成功便成仁？在和主管同事交往前必須知道的事！