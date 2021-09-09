小孩是天使也是魔鬼！孩子是婚姻的黏著劑還是照妖鏡？

我在粉絲專頁問了這個問題：「請問你覺得生小孩到底讓婚姻更好還是更不好？」因為我個人沒有小孩，但身為兩性作家看過大大小小案例，也常常看到公眾人物的婚姻危機，似乎許多都是在生完小孩之後產生各種關於養育、家務分擔、經濟負擔、生理與心理層面交互影響到夫妻親密關係等，所以好奇地想做個調查了解一般婚姻之中，小孩的存在究竟是婚姻的黏著劑還是照妖鏡呢？

小小調查後發現，回答「婚姻成敗和生小孩沒有絕對關係」的當事人，通常是還在婚姻狀態裡，也就是說對於有足夠智慧經營婚姻的伴侶關係來說，有沒有孩子存在都是不影響婚姻存續的。許多人認為婚姻成敗取決於我們遇到的是神隊友或豬隊友，如果結婚對象不適合，小孩的狀況會自然引爆夫妻之間早已存在的問題。

我想就像很多離婚的人會跟未婚的人說：「早知道就不要結婚，單身還是最快樂，沒事最好不要結婚」是一樣的道理。常聽到有人說：「要不是因為小孩，我早就離婚了。」也有人會說：「結婚有伴可以，但最好不要生小孩。」我也聽過有人說：「我寧願找人和我生小孩，也不要用婚姻綁住我一生。」人生課題百百款，每個人遇到的狀況不一樣，個人經驗是無法套用在別人身上的。

我認為婚姻成敗和生小孩沒有絕對關係，但「小孩」肯定是婚姻裡很大的變數。因為生養小孩延伸出來各種問題，像是財務管理、時間管理、教育理念、生活空間及自我空間的調整、婆媳或其他家庭成員對小孩成長的影響等，本來在婚姻裡就存在的生活大小事衝突，因為新成員的加入可能需要更多的溝通和相互適應。

當你為了個人喜好意願不想生小孩，就會有人跟你說家庭就是要有小孩才完整。當你說沒錢不想生小孩，就會有催生大隊告訴你，小孩帶財不用擔心啦！當你因為伴侶外遇或不負家庭責任想離婚，就會有人告訴你，想想小孩沒有完整家庭很可憐，再忍一忍吧！

我覺得人生不需要一直滿足「別人」的期待，更不要活在別人的嘴裡，更何況有些「別人」根本不會負擔你人生的任何一部份。夫妻的共識才是最重要的，小孩是天使也是魔鬼，每個小孩都有可愛的部分，也有他不受控令人頭疼的部分。身為父母不可能只和天使般的小孩玩樂，而不去共同承擔魔鬼般的折磨。

孩子可能是婚姻的黏著劑，也可能是婚姻的照妖鏡；可能是你生命的時光機，也可能是你生命的延時劑；可能是你的財富時間小偷，也可能是你事業的加速推進器。這個婚姻裡的變數，取決於夫妻如何面對。最重要的是，當夫妻雙方感情已經出現問題，千萬別妄想生個孩子能獲得救贖和拯救婚姻的機會，大部分的結果都是雪上加霜、事與願違啊！

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