「女人要什麼，自己說！」處理情緒很重要，別總等男人來了解你！

在感情的世界裡，最遙遠的距離不是生與死，而是始終無法在同一個頻率上振動的兩顆心。《沒有經痛的人生》的作者沈美建議，女人一定要學會先「珍愛自己」，既然對方不知道怎麼了解我，那我就主動提出自己渴望的感覺，「女人要什麼，自己說！」很多女人總是在等著男人讀懂心意，但實情是女性左右大腦中的胼胝體比較粗，左右腦連結比較好，女人很能將感受到的事，立即轉化成語言，男性相對慢了許多，所以，要男人體會妳的言外之意，別傻囉！

另外，情緒的calm down（冷靜）也很重要，只要情緒這一關沒過，就會持續落入自憐：因為他不愛我、不在乎我、不尊重我，所以我是沒有價值的、不值得被愛的，當我們越是這樣想，情緒就越會往下掉，最後變成一種惡性循環。因此這時反而要逆向操作，告訴自己：「我是值得被愛的、我是值得被尊重的、我是值得……」方能帶出積極正向的因應策略。

女人的一生有很多種角色，在這些責任和壓力之下，我們總是會遇到令自己抓狂的場面。當然在積極處理所謂的困境之前，必須先清楚自己的情緒負荷極限，若是發現到只要再一步就會引爆，那麼建議還是選擇暫時避開，等心情稍微平復了，才能騰出內在空間，去思考如何因應眼前看似無解的困境。

國際知名的臨床心理學家黃維仁博士傳授情緒調適五步驟，首先找到一個安靜的空間，拿出五張紙，上頭分別寫著：（1）情境、（2）感覺、（3）當下的想法、（4）需求、（5）建設性的想法和作法。不斷地依序自問自答，一次沒有答案，就繼續循環問自己，直到情緒平靜下來，思緒釐清。例如：在婚姻中遇到爭執，必須有這樣的想法：這是我們倆婚姻以外的干擾因素，不是我們的感情出了問題，不要被問題蒙蔽， 更不可以想離婚。其次，來的家人是無辜的，而且是晚輩，並不知道我們的情況。必須認清的現況就是：婚姻不僅要繼續走下去，還要在處理好情緒後，真正面對問題、解決問題。

※ BY 沈美珍, MOLLY, JASMINE LEE

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