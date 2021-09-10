▲愛情其實是一個人的事，對方永遠都不可能體會到你自己的感受。從來沒有兩情相悅。（圖／Shutterstock）

從來沒有「兩情相悅」：愛情是一個人的事，對方永遠都不可能體會你的感受

我愛你。但我從來沒有想過要跟你在一起，否則我就不能愛你了。從前的戀人，未來的愛情，終將走向不可避免的結局。

1977年，羅蘭．巴特出版最著名的愛情論述《戀人絮語》，以愛情為題探究戀人的娓娓傾吐和叨叨話語；2021年，當代作家梁慕靈則借其語絲和形式，以女性的角度重新思考，建構新的、屬於當代的愛情觀。

Instagram上的「限時動態」才是我們該採取的愛情模式。在有限的時間內，把狀態在眾人的眼前公開，然後期限過去，訊息自然銷毁，一切都煙消雲散，連把短訊刪除的過程都可以省略……

以下字句是梁慕靈以羅蘭．巴特的戀人模式，轉化成這世代的日常短訊、內心呢喃…..

那些心動暗想

如果我們已經是情侶，我一定不會像現在那樣的愛你。 我的自我在無限膨脹。只要一天有我的「愛」，他的生命就得以在我的世界中存活。 我愛你就如你是我筆下充滿缺憾的人物。 我愛你。但我從來沒有想過要跟你在一起，否則我就不能愛你了。

耽溺掙扎的理性

所謂的失戀，就是失去想像的空間及對象。戀人不能再有任何藉口去想念，沒有人名正言順的讓自己去掛念。 愛情的美好以維持時間越長為目標，卻不知自身的本質是相反的。 戲劇裡的對白每一句都具有意義，而日常生活的說話並不具備這種被舞台燈光照射過的存在感。是的，是存在感，真正的存在感。心靈上的愛情、身體上的痛感以及藝術上的創造，是世上唯一可能證明存在感的事。 瞹眛是一種自欺欺人的狀態……你們早已戀上了。其後的一切都只是在反覆驗證戀人的自我欺騙。

患得患失的起伏

我的心只能開一次。錯過了，我就誓將它永遠關掉。所以我怕。我怕你不愛我，我怕你愛我但把握不了那唯一一次的開門，我怕我把門關得太早。 沉溺，是一種宣佈無條件投降的狀態。我認輸了，全面投降，不作任何反抗。 愛情其實是一個人的事，對方永遠都不可能體會到你自己的感受。從來沒有兩情相悅。

關於曖昧迷戀

慣於迷戀的，都是具有高度想像力的人。 我自編自導每天的心情與劇本，用我特有的方式去愛他。他不知我在玩什麼把戲……然而只有我自己知道，我在享用我的戀愛遊戲。

劫後餘燼

漸漸地，對方在我面前只能演出默劇，因為他在一個不屑當觀眾的人面前，再也不能隨心所欲地念誦他的對白。 比起揭穿對方，我更希望看清自己的醜態：你曾經沉醉的是如此容易不攻自破。 離去和失去是這麼的不同：是我要離開你，所以我已經不再在意是否失去你。

本文出自 聯經出版 /《戀人絮語02．21》梁慕靈著

※ BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

「人際關係極簡法」5原則！學會清空不受尊重的關係，不再浪費剩餘的人生

為何他寧願曖昧，就是不願意「在一起」？面對沒有答案的曖昧對象，愛情心理專家為你解開真相！

要有女生的樣子、有時示弱才有人愛？台大人氣【愛情社會學】教授，告訴你愛情裡到底該「裝」不「裝」！

「不需要每個人都喜歡我」，讓自己沒有煩惱的4句心靈解藥

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。