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約會男生請客才有誠意？發生關係肯定是男賺女賠？鄧惠文揭露這類價值觀出了什麼問題！

文 : 姊妹淘編輯部

大家覺得現在在交往關係中，最值得珍惜的是什麼？隨著現在社會的開放，男女之間的戀愛觀念也跟以往大有不同，其中的差別又在哪裡呢？有位網友在Dcard論壇上提到「自己想去男友家過夜，卻被媽媽說這樣的行為很『掉價』」那位媽媽說的是真的嗎？常常聽聞「約會男生請客才有誠意」、「發生關係肯定是男賺女賠」的說法，《鄧一個人咖啡》在本週五（10日）的節目中，鄧惠文醫師將針對「去男友家過夜會讓自己貶值嗎！？」解析這類價值觀出了什麼問題！

即使現在已經是很開放的年代，許多長輩還是對於男女之間的關係，抱持著較傳統的觀念，就算我們常聽到媽媽們說「自己不是那種古板的人」，可是當真的在向孩子傳遞感情觀念時，又會無意地流露出自己「保守」的想法。上頭網友媽媽提到「去男生家過夜很掉價」，為什麼媽媽們會有這種想法呢？甚至有網友提到，家人發現自己跟男友出去玩過夜後，竟然大罵自己很隨便，還詛咒不會有好下場，當遇到這種狀況時，身為晚輩的我們到底該不該理會，或者又該給出什麼樣的回應？

▲《鄧一個人咖啡》在本週五（10日）的節目中，鄧惠文醫師將針對「去男友家過夜會讓自己貶值嗎！？」進行解析。（圖／姊妹淘製作）

許多傳統的性別價值觀於無形中存在我們的生活，就像「情侶出去吃飯男生應該要付錢」、「發生關係後肯定是男賺女賠」等等，難道婚前性行為一定是女生被佔便宜嗎？為什麼我們常常會聽到人家說女生很「隨便」，卻很少聽到男生被批評隨便？其實上一代的感情價值觀，還是依舊深深地在影響我們。

《鄧一個人咖啡》本週五（10日）中午12點30的節目中，鄧惠文醫師將對以上提出的問題，為大家進行心理剖析，並分享在面對這些問題時，又該如何去應對。

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Tags : 價值觀問題男友家男賺女賠發生關係約會誠意請客過夜鄧一個人咖啡鄧惠文
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