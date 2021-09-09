約會男生請客才有誠意？發生關係肯定是男賺女賠？鄧惠文揭露這類價值觀出了什麼問題！

大家覺得現在在交往關係中，最值得珍惜的是什麼？隨著現在社會的開放，男女之間的戀愛觀念也跟以往大有不同，其中的差別又在哪裡呢？有位網友在Dcard論壇上提到「自己想去男友家過夜，卻被媽媽說這樣的行為很『掉價』」那位媽媽說的是真的嗎？常常聽聞「約會男生請客才有誠意」、「發生關係肯定是男賺女賠」的說法，《鄧一個人咖啡》在本週五（10日）的節目中，鄧惠文醫師將針對「去男友家過夜會讓自己貶值嗎！？」解析這類價值觀出了什麼問題！

即使現在已經是很開放的年代，許多長輩還是對於男女之間的關係，抱持著較傳統的觀念，就算我們常聽到媽媽們說「自己不是那種古板的人」，可是當真的在向孩子傳遞感情觀念時，又會無意地流露出自己「保守」的想法。上頭網友媽媽提到「去男生家過夜很掉價」，為什麼媽媽們會有這種想法呢？甚至有網友提到，家人發現自己跟男友出去玩過夜後，竟然大罵自己很隨便，還詛咒不會有好下場，當遇到這種狀況時，身為晚輩的我們到底該不該理會，或者又該給出什麼樣的回應？

許多傳統的性別價值觀於無形中存在我們的生活，就像「情侶出去吃飯男生應該要付錢」、「發生關係後肯定是男賺女賠」等等，難道婚前性行為一定是女生被佔便宜嗎？為什麼我們常常會聽到人家說女生很「隨便」，卻很少聽到男生被批評隨便？其實上一代的感情價值觀，還是依舊深深地在影響我們。

《鄧一個人咖啡》本週五（10日）中午12點30的節目中，鄧惠文醫師將對以上提出的問題，為大家進行心理剖析，並分享在面對這些問題時，又該如何去應對。

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