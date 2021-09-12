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如何走出丈夫外遇的陰影？與其盲目迎接老公回歸，先把「自己」找回來！

▲與其盲目迎接外遇的丈夫回歸，倒不如先清楚把自己找回來，有能力使自己幸福了，那才是真正的走出陰霾、雨過天晴。（圖／Shutterstock）
文 : 欣西亞

在什麼都迅速推陳出新的社會，人們更容易喜新厭舊的速食愛情裡，劈腿、偷情、外遇早已變得司空見慣，當在新聞裡看間影視名人的婚姻被第三者插足，隨著媒體放送播報，它成為我們跟朋友間茶餘飯後的話題，然而，就算對這個議題見怪不怪，當發生在自己身上，仍舊令人難以承受。老公跟小三背著自己暗通款曲，是遭受背叛的痛，當老公在原配和小三間搖擺不定，是信心被擊垮的不堪，而老公迷途知返，願意回歸家庭，彼此的挑戰其實才正要開始⋯⋯

許多來到我面前尋求協助的人妻，在這個階段常會有很多的矛盾，畢竟對丈夫的信任被摧毀殆盡，接下來一起過日子，很難不疑神疑鬼想東想西，一方面展開手臂迎接他回來，另一方面又害怕他再次傷害自己，情緒變得進退兩難，相處也變得尷尬。又或是，做錯事的老公回了家，理性告訴妳該既往不咎，一切向前看才是正道，但情感上卻很難不對他有怨懟責怪，一想到那些鹹濕的簡訊，甚至不堪入目的照片，平靜的心湖又再次波動，恨不得對他千刀萬剮，造成精神更加痛苦。擺脫不了心魔的糾纏，究竟該如何走出丈夫外遇的陰影？

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▲擺脫不了心魔的糾纏，究竟該如何走出丈夫外遇的陰影？（圖／Shutterstock）

首先，人妻們要知道，這件事並非妳獨自努力就能成功的，解鈴人還需繫鈴人，老公的表現是關鍵，也影響成敗。信任既已破碎，那麼他就該加倍努力讓妳擁有安全感，或是當一個最好的傾聽者，在妳不安時給予安慰和支持。老公此時也要了解，妻子需要透過你一而再再而三的保證，她才能漸漸釋懷，因此回歸家庭後有一段時間像鬼打牆：妻子被老公說服他不再犯錯 → 妻子好上一段時間，但獨處時又開始胡思亂想 → 妻子向老公提出疑問 → 老公再次保證和說服 → 直到下次妻子再度不安。

妳換湯不換藥問著相同的問題，他說來說去全是一樣重複的話語，你們或許會覺得怎麼走，都走不開這場鬼打牆，但相信我，這是走出外遇陰影必經的過程，妳以為自己持續回到原點，事情毫無進展，但不安發作間隔的時間會逐漸拉長，那麼努力就沒有白費。

另外一種方法，就是把重心和注意力放在孩子，以及「自己」身上。所謂關心則亂，每個外遇後回歸家庭的丈夫，多半是被妻子處處檢視的，因為害怕老公又回到小三身邊，或擔心他又犯錯，所以更加注意對方的一舉一動，結果，明明沒什麼，也會被捕風捉影。

要走出男人外遇的陰影，妳必須先給自己充足的陽光，用寵愛的行動照亮本身，別再把目光放在別人身上，而是拉回來檢視自己，一味怪罪老公的心不在妳的身上，但妳對自己的愛，是否也外遇許久，忙著跟孩子偷情，忙著和家庭劈腿，妳又有多久沒好好對自己專一呢？與其盲目迎接丈夫回歸，倒不如先清楚把自己找回來，自主歸位了，有能力使自己幸福了，那才是真正的走出陰霾、雨過天晴。

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Tags : 丈夫外遇劈腿婚姻欣西亞注意力盲目第三者老公背叛自己迎接速食愛情陰影

欣西亞
姊妹淘部落客之星 【兩性感情版版主】