如何走出丈夫外遇的陰影？與其盲目迎接老公回歸，先把「自己」找回來！

▲與其盲目迎接外遇的丈夫回歸，倒不如先清楚把自己找回來，有能力使自己幸福了，那才是真正的走出陰霾、雨過天晴。（圖／Shutterstock）

在什麼都迅速推陳出新的社會，人們更容易喜新厭舊的速食愛情裡，劈腿、偷情、外遇早已變得司空見慣，當在新聞裡看間影視名人的婚姻被第三者插足，隨著媒體放送播報，它成為我們跟朋友間茶餘飯後的話題，然而，就算對這個議題見怪不怪，當發生在自己身上，仍舊令人難以承受。老公跟小三背著自己暗通款曲，是遭受背叛的痛，當老公在原配和小三間搖擺不定，是信心被擊垮的不堪，而老公迷途知返，願意回歸家庭，彼此的挑戰其實才正要開始⋯⋯

許多來到我面前尋求協助的人妻，在這個階段常會有很多的矛盾，畢竟對丈夫的信任被摧毀殆盡，接下來一起過日子，很難不疑神疑鬼想東想西，一方面展開手臂迎接他回來，另一方面又害怕他再次傷害自己，情緒變得進退兩難，相處也變得尷尬。又或是，做錯事的老公回了家，理性告訴妳該既往不咎，一切向前看才是正道，但情感上卻很難不對他有怨懟責怪，一想到那些鹹濕的簡訊，甚至不堪入目的照片，平靜的心湖又再次波動，恨不得對他千刀萬剮，造成精神更加痛苦。擺脫不了心魔的糾纏，究竟該如何走出丈夫外遇的陰影？

首先，人妻們要知道，這件事並非妳獨自努力就能成功的，解鈴人還需繫鈴人，老公的表現是關鍵，也影響成敗。信任既已破碎，那麼他就該加倍努力讓妳擁有安全感，或是當一個最好的傾聽者，在妳不安時給予安慰和支持。老公此時也要了解，妻子需要透過你一而再再而三的保證，她才能漸漸釋懷，因此回歸家庭後有一段時間像鬼打牆：妻子被老公說服他不再犯錯 → 妻子好上一段時間，但獨處時又開始胡思亂想 → 妻子向老公提出疑問 → 老公再次保證和說服 → 直到下次妻子再度不安。

妳換湯不換藥問著相同的問題，他說來說去全是一樣重複的話語，你們或許會覺得怎麼走，都走不開這場鬼打牆，但相信我，這是走出外遇陰影必經的過程，妳以為自己持續回到原點，事情毫無進展，但不安發作間隔的時間會逐漸拉長，那麼努力就沒有白費。

另外一種方法，就是把重心和注意力放在孩子，以及「自己」身上。所謂關心則亂，每個外遇後回歸家庭的丈夫，多半是被妻子處處檢視的，因為害怕老公又回到小三身邊，或擔心他又犯錯，所以更加注意對方的一舉一動，結果，明明沒什麼，也會被捕風捉影。

要走出男人外遇的陰影，妳必須先給自己充足的陽光，用寵愛的行動照亮本身，別再把目光放在別人身上，而是拉回來檢視自己，一味怪罪老公的心不在妳的身上，但妳對自己的愛，是否也外遇許久，忙著跟孩子偷情，忙著和家庭劈腿，妳又有多久沒好好對自己專一呢？與其盲目迎接丈夫回歸，倒不如先清楚把自己找回來，自主歸位了，有能力使自己幸福了，那才是真正的走出陰霾、雨過天晴。

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