感情裡的贖罪券／抱怨辛苦抱怨累，其實只是想要被安慰

▲真正不願承擔責任的人，是不會抱怨的。抱怨辛苦抱怨累，其實只是想要被安慰。（圖／Shutterstock）

因為疫情的關係，我周遭女生朋友的網購範圍，都從衣服美妝拓展到了生鮮肉品，朋友A在網路上購買了一箱肉，可偏偏貨運送達那天，她剛好臨時有事，於是她拜託先生記得收好貨後就冰到冰箱，交代了哪些要冷凍、哪些要冷藏，冰箱若沒有空位，哪些東西可以先移出……她說著說著，先生立刻回了她一句：「妳幹嘛買那麼多？」

她回答：「湊免運比較便宜阿！」

先生又說：「要便宜不是市場買更便宜！」

她又答：「平常要上班哪有空上菜市場？」

先生再說：「妳下班回家的路上不是會經過黃昏市場嗎？」

她再答：「下班很累還要拿一堆菜回家很重欸！」

先生繼續說：「妳就算好每一天要吃的量啊，下班回家路上剛好去買一點，而且巷口不是有超市嗎？青菜豆腐那些超市買就可以，這樣整個順路就可以買齊……」

一個不下廚的人開始指導她如何規劃買菜路線，不由得我朋友滿肚子怒氣，其實這種事在兩性關係裡，實在太常發生了！明明你只是請伴侶幫一點微不足道的小忙，他卻像是你惹出了啥天大麻煩讓他收拾一樣，高高在上開始挑剔你做事的方法，請對方做點小事，就得聽足三小時教訓，不免讓我們對這段關係感到失望。

可奇妙的是，當你不耐煩起來，覺得不如自己來時，對方又會把事情搶過去攬在肩上，然後說：「我又沒有說不做」！久了你就會發現，這些抱怨不斷的人，往往是念得越多、做的也越多，表面上看起來像是不願負擔，但該他們做的事，其實一件也沒落下，反倒是真正不願承擔責任的人，是不會抱怨的，因為他們早在你開口前就一溜煙跑得飛快，或者高高掛起，讓你連跟他開口的勇氣都沒有。

為什麼明明願意付出、卻總要擺出一副不甘不願的樣子呢？我想，這就是伴侶之間的一種奇怪競爭吧──我們都爭著當那個功勞最大的人。

一個有心要經營一段關係的人，是會把互相扶持、互相幫助這些信念放在心上的，可有趣的是，當一個人深深把這些信條刻印在潛意識裡時，卻會造成另一種扭曲的反效果，那就是當另一半在抱怨自己辛苦時，會覺得伴侶其實是拐著個彎在指責他不夠能幹、不夠體貼。

所以，只要你說自己累、自己忙，他就要跳出來指導你怎麼過日子才能游刃有餘。

他想證明你會累，是因為你不懂得安排時間，不是他不體貼；

他想證明你辛苦，是因為你不懂得變通取巧，不是他沒有付出；

他想證明你不開心，是因為你想太多、不知足，不是他能力不足……

而這樣的伴侶，永遠不可能說出「你好辛苦喔，惜惜」這種話，因為一旦承認了你的辛苦，也就變相承認了他的無能。

可是啊，一開始我們抱怨辛苦抱怨累的時候，也就只是想要被安慰而已。

然而兩個人之間的張力很奇妙，原本你也不是想邀功，但是，一旦對方不承認你的辛苦，你就會越想證明自己含辛茹苦，最後，「誰比較辛苦」就變成一種奇怪的競賽，好像有個什麼金苦瓜獎似的，拿到的人就可以出頭天。

有人的地方就有競爭，而伴侶之間其實也有競爭意味在，我經常覺得經營一段感情就像是兩人合夥開公司，心裡你是知道對方貢獻卓越、缺他不可的，但嘴上就非得要說「要是沒有我，早就垮了」這種話，別說這種競爭很無謂，因為贏的人沒有獎金，卻能得到隱形但卻更有價值的東西：感情裡的贖罪券。

人都會犯錯，而且有時我們就是明知故犯，我常覺得，我們的日子裡有一半是在跟全世界賭氣，比如半夜吃完泡麵，真想把碗丟在水槽裡就去休息，可是想到前兩天你才叨唸過另一半吃完飯碗不洗，如果你今天也這樣做，明早他丟給你一句「你還不是一樣，有什麼資格說我」，那還不氣死你？所以你遲疑了兩秒就去洗碗了，洗的時候真想隨便洗洗，但又想證明你比伴侶勤勞，終究你憋著睡意，細細的連碗底都洗得乾乾淨淨。

我們沒辦法時時刻刻保持完美，而那些掉漆的時刻，贖罪券就派上用場，「垃圾你去倒一下會怎樣，我做的家事比你多好不好」、「你每個假日都跟朋友出去，我偶爾才跟朋友去旅行一次會怎樣」……想要伴侶吞下某些虧的時候，贖罪券就是我們支付一切的法寶。

可是，是誰說你有罪？

伴侶會抱怨，但抱怨終究只是抱怨，會讓抱怨升級成責怪、甚至爭吵的，往往就是我們不給伴侶抱怨的權力。我見過一種夫妻檔是這樣的，一落座，先生就忙不迭開始抱怨老婆，「她喔，嬌滴滴的，太陽太大就不出門」、「有夠笨，曬個衣服忘了夾夾子，風一吹全掉地上要重洗」、「她有一道世界名菜，就是煮泡麵」……然後妻子就在旁邊笑，表面上看起來，這當老婆的真是不合格，啥都不會、沒有貢獻，可再仔細聽下去，會發現先生抱怨歸抱怨，卻是志得意滿的，原來人不怕多做，只怕沒有成就感。

有時我覺得，我們就是對自己要求太高了，所以請伴侶做點事還得有「正當理由」，其實何妨試試直接說「我懶得做」、「我想多睡一會兒」，就讓伴侶佔點功勞又如何，對自己放鬆一點吧！

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