▲一個成熟的人，不管受過什麼傷害，都不能用此當作藉口，來傷害另一個人！（圖／Shutterstock）

作家H：一個成熟的人，不管受過什麼傷害，都不能用此當作藉口，來傷害另一個人！

H你好，我想知道生命靈數跟未來該怎麼辦？

我的男朋友是女生，剛開始因為網路認識見面就在一起。

她非常愛玩，但我深信因為她受傷過甚至沒有遇到她想要的另一半，才會選擇這樣走馬看花。後來偷看對方手機之後發現對方有女友，因為選擇我跟對方分開，中間過程載我上班還曾跟前女友出去吃飯騙我他去工作，也跟某任前女友同居一段時間過。後來我跟他攤牌我們分不開，選擇重新開始，中間還發生過吵架時她去唱歌叫傳播，不管我在她家等她打給她都不接，到現在在一起一年又三個月，對方開始跟我要求自己想去酒店玩，她覺得那是她放鬆的方式，沒辦法控制自己想去的慾望，她覺得自己也誠實告訴我不想騙我。

她承諾不會偷吃希望我能讓她去，我知道想偷吃的人再多方法都會偷吃，管也管不住，這段時間其實很累常要提心吊膽，也只能利用半夜偷看她手機怕她又說謊，但我真的沒辦法接受另一半去酒店，為了這件事已經吵了很久，我不知道該放生她還是妥協？

H這樣說

很想直接告訴妳答案，當然是放生。

我不太理解妥協的原因在哪裡？如果妳常看我的文章，大概會看到「聖女情結」這個字眼過。妳在描述的內文裡提到，「深信她受傷過甚至沒有遇到她想要的另一半，才會選擇這樣走馬看花」。妳不認為，妳寫的這句話，打了自己臉嗎？因為這個邏輯就告訴了妳自己，「就因為妳不是她想要的另一半，所以她才持續在走馬看花嗎？」還是說，妳堅持，她是因為受過傷，才會如此外放？！

妳希望問我生命靈數，我也可以直接告訴妳，妳的重度依賴，以及她的極端任性，其實形成一種完全不適合的配對。在上半年你們就應該要分手了，卻一直拖到現在還在拉扯，並沒有這種必要。

況且我得說，利用自己必須得要做某些讓對方難受的行為，才能達成自己放鬆心情的作法，根本是一種勒索。這跟「妳不給我錢，我就要去死」，或者「妳要跟我分開，我就去賣身」的說詞，基本上邏輯是相同的。但妳，卻服膺了這樣的要求，接著再讓自己陷入現在的糾葛中，完全是自找的。

一個成熟的人，不管她受過什麼樣的傷害，都不能用此當作藉口，來傷害另一個人，如果妳不顧這一點，依舊選擇和她糾纏，那麼我只能說，是妳自己在傷害自己，而且妳並不是因為愛她，而只是單純自己離不開她。

所以說，妳的行為甚至還稱不上「聖女」，只是怕找不到人依賴，怕自己被「剩」下來的女生而已。

祝福妳！

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