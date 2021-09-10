去男友家過夜「很掉價」？鄧惠文：你的價值是自我肯定，不要等著被別人評價

有位女生在Dcard論壇上向大家提問「自己想去男友家過夜，卻被媽媽說這樣的行為很『掉價』，是真的嗎？」引起一番熱烈討論，更有網友直言「你母親在『物化』你耶」。大家對於以上這個問題有什麼看法呢？《鄧一個人咖啡》在今（10日）的直播中，鄧惠文醫師對「去男友家過夜很掉價嗎？」進行分析，並點出其實我們可以反轉「誰去評價誰」的位置，不要等著被別人評價。

儘管我們生活在一個很開放的年代，但思想卻還是深受傳統價值觀的束縛，即便我們都認為那些是上一代很老派的想法，卻還是不免俗的在一些「小地方」展露出來，常聽有人提到「跟男生同居過的女生就是很隨便」、「出去吃飯男生就應該付錢」，那些聽起來好像很理所當然的話，其實正是性別價值觀的刻板印象。

鄧醫師解釋，現在是一個很多元的社會，婚前同居、婚前性行為甚至同居為他洗手作羹湯，都不是貶低自己的行為，那只是一種你願意做的付出方式，但無論如何，你的付出跟你的好都是值得被珍惜的。

很多人會沒辦法相信「自己的好值得被人家珍惜」，會不斷在一段關係當中去想，自己一定要付出很多、一定要讓對方滿意才會得到關注，但又擔心這樣的結果會不會又沒新鮮感，想要讓他舒服又不會太舒服、刺激又不會太刺激，一直在這些想法裡輪迴，結果自己過得最辛苦，鄧醫師直言：「你為什麼要這麽辛苦呢？為什麼你沒有信心自己能夠被珍惜呢」？

會有這樣的狀況大部分是過去曾遇到過幾個問題：在孩童期間，父母親沒有給予很好的正面關係，小時候被他們忽略讓你覺得自己不值得被關注，每次會來關心你時，一定是「要我給出什麼」，因而形成了「我一定要付出什麼，才會有人來理我的內在設定」。

還有另一種狀況是，父母親會對孩子施暴，每當跟孩子有所接觸，就是他們被揍的時候，那些種種「與人連結一定要付出什麼或做什麼的情況」，讓孩子會直接認為在關係裡，任何事情都一定要做好做滿，不然我就會拋棄的心態，而這樣的想法其實是很影響他對自己的價值認同。

鄧醫師提到，或許我們可以反轉「誰在評價誰」的位置，不要等著被別人評價，當別人覺得你還沒結婚就去男友家住很掉價、沒價值時，重要的是你自己的心態，你不一定要站在那邊被他評論，不是一味的跟著他的話走，認為自己真的就是那種沒價值的人，換一個念頭，你跟他是不同level的人，他是山頂洞人住在山洞裡，那你又何必去理會他呢？

現在是一個講究性別平等的時代，卻還是會有人輕易用「隨便」這兩個字來形容女孩子，但卻鮮少用在男生身上，當女生有許多戀愛經驗會被稱為「隨便」，而男生則被稱作「經驗」。隨便這個詞其實牽扯到矜持跟許多「身體的價值」，也就是傳統思想的男尊女卑、女生的價值在於身體。

我們常常會聽一句話是「她適合當情人，但不適合當老婆」，為什麼會有這種說法呢？到底怎樣的女生才是適合當老婆的料？

鄧醫師說明，其實一個人適不適合當老婆並不在於她是不是獨立堅強，更不在於「她是不是很隨便」，而是她能夠知道現在跟這個人在一起了，就是兩個人走同一條路，不是按照自己的速度去到達下一站，一路上願意跟另一個人走走停停跑跑，有足夠的溝通能力而不輕易被另一方的情緒影響。

女人的價值不是在於別人怎麼評價你，而是自我肯定。所謂的自我肯定是，永遠可以誠實面對自己的感覺，包括可以同時面對自己不同的感覺，開放性的去看待自己「有沒有需要成長的地方」，但不會貶低自己，當你能夠站在中間時，你自然的就會有肯定的狀態。

自我肯定的人不會對別人太刻薄，因為你知道每個人都是在追求自己的穩定跟成長，看到別人有比較偏頗的表現時，你也不會失望到不能忍受而去隨意評論，因為你可以有很好的獨立狀態，鄧醫師說到，有這樣自我肯定跟價值的人，真的不會太孤獨，因為不論你是單身還是進入婚姻，你跟人之間都充滿了無限的可能性跟樂趣。