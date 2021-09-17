另一半要求視訊證明行蹤／吃醋的男人是可愛還是可怕？

▲會吃醋的男生是可愛還是可怕？另一半要求視訊證明行蹤，你會答應嗎？（圖／翻攝自德馨FB、廣宏一FB）

這幾天討論度很高的話題就是你喜歡男朋友吃醋嗎？你能接受男朋友吃醋到什麼地步？說真的以前覺得會吃醋的男朋友很可愛，那是因為在乎你，所以才會有吃醋的跡象。

要是你一天到晚跟其他男生稱兄道弟，並且行為舉止沒有界線的話，男朋友看到或知道了怎麼樣也不吃醋，你會不會也擔心男朋友跟你一樣，對其他女生有一模一樣的行為舉止沒有界線？

基本的吃醋行為是可以表現出來讓對方知道，因為對這段感情才能有一些基本的約束規範，如果你一直想要變成一個「識大體」的戀愛對象，那麼有時候彼此在外遇到其他對象的時候很容易擦槍走火，到時候再也無關懂不懂事、識不識大體、禮不禮貌這件事了。

前陣子有個新聞說某男友為了要追查女友當時在哪，並要求女友拍下門牌號碼，但很多人都在那則新聞下方寫著類似「恐怖情人」相關的留言，我個人覺得有點不夠客觀來看待這件事。

一段感情裡，無論一個女人或男人對其對象要求視訊、拍地址、拍現場狀況⋯⋯等，無疑是對方曾經可能被對象騙過或上當吃虧過，而且現在通訊軟體那麼發達，不用白不用，當然要拿來抓猴或是表示自己清白啊！

又或者一個曾經不乏受異性主動追求的人，不甘心被現任對象給隨便唬弄，畢竟他（她）可能以前就是那個唬弄別人的人，所以他（她）相當了解當下對話的真假。你可以說因為他（她）常騙人，結果現在現世報。

那麼接著來討論另一個層面的吃醋心理因素，有一種人很愛吃醋的原因是因為對自己沒有自信，擔心自己被人玩弄受騙而感到丟臉，所以自我強烈的自尊心促使他必須要每次再三檢視對象的說法，以免自己受騙後像個傻瓜。

無論是家人、工作、朋友⋯⋯等任何關係，唯一維繫彼此情感的就是「信任」，一旦失去信任甚至變成控制的話，那麼再要好的關係都可能會某次事件發生而整個崩壞，失去信任就代表彼此沒有任何事情可以達到共識，每一次兩人都只能用爭吵等激烈的方式來表達自己的立場。

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