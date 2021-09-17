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戀愛指南淘心話

另一半要求視訊證明行蹤／吃醋的男人是可愛還是可怕？

▲會吃醋的男生是可愛還是可怕？另一半要求視訊證明行蹤，你會答應嗎？（圖／翻攝自德馨FB、廣宏一FB）
文 : 亞美將

這幾天討論度很高的話題就是你喜歡男朋友吃醋嗎？你能接受男朋友吃醋到什麼地步？說真的以前覺得會吃醋的男朋友很可愛，那是因為在乎你，所以才會有吃醋的跡象。

要是你一天到晚跟其他男生稱兄道弟，並且行為舉止沒有界線的話，男朋友看到或知道了怎麼樣也不吃醋，你會不會也擔心男朋友跟你一樣，對其他女生有一模一樣的行為舉止沒有界線？

基本的吃醋行為是可以表現出來讓對方知道，因為對這段感情才能有一些基本的約束規範，如果你一直想要變成一個「識大體」的戀愛對象，那麼有時候彼此在外遇到其他對象的時候很容易擦槍走火，到時候再也無關懂不懂事、識不識大體、禮不禮貌這件事了。

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▲基本的吃醋行為是可以表現出來讓對方知道，因為對這段感情才能有一些基本的約束規範。（圖／Shutterstock）

前陣子有個新聞說某男友為了要追查女友當時在哪，並要求女友拍下門牌號碼，但很多人都在那則新聞下方寫著類似「恐怖情人」相關的留言，我個人覺得有點不夠客觀來看待這件事。

一段感情裡，無論一個女人或男人對其對象要求視訊、拍地址、拍現場狀況⋯⋯等，無疑是對方曾經可能被對象騙過或上當吃虧過，而且現在通訊軟體那麼發達，不用白不用，當然要拿來抓猴或是表示自己清白啊！

又或者一個曾經不乏受異性主動追求的人，不甘心被現任對象給隨便唬弄，畢竟他（她）可能以前就是那個唬弄別人的人，所以他（她）相當了解當下對話的真假。你可以說因為他（她）常騙人，結果現在現世報。

▲會吃醋的男生是可愛還是可怕？（圖／Shutterstock）

那麼接著來討論另一個層面的吃醋心理因素，有一種人很愛吃醋的原因是因為對自己沒有自信，擔心自己被人玩弄受騙而感到丟臉，所以自我強烈的自尊心促使他必須要每次再三檢視對象的說法，以免自己受騙後像個傻瓜。

無論是家人、工作、朋友⋯⋯等任何關係，唯一維繫彼此情感的就是「信任」，一旦失去信任甚至變成控制的話，那麼再要好的關係都可能會某次事件發生而整個崩壞，失去信任就代表彼此沒有任何事情可以達到共識，每一次兩人都只能用爭吵等激烈的方式來表達自己的立場。

 

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Tags : 另一半可怕可愛吃醋廣宏一德馨感情男人行蹤視訊

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。