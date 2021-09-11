▲選擇憤怒時，請誠實面對內心的感受。憤怒的背後可能是因為內心的脆弱？（圖／Shutterstock）

忍忍就過，你的傷痛只是用封箱膠黏住了出口？憤怒的背後原來是內心的脆弱

你會不會有時候，突然間理智線斷，想狂奔出去大馬路亂吼亂叫，或著把眼前所有看見的東西砸個稀巴爛，整個抓狂到不想控制情緒呢？

每個人心底都有一條不可侵犯的底線

通常每個人會在心底幫自己設一條底線，底線以上都可以握著拳頭，表面微笑，不過一旦有人觸碰那條底線，或搓破最後想留住的尊嚴，憤怒就會在底線下慢慢延伸，星星之火可以燎原，被混蛋激起的怒火可以變成一把大火，把自己燃燒成灰燼，同時也把對方同歸於盡。

被逼到抓狂時，再正常的人都像是失去理智的瘋子，只想讓彼此都能感受到痛苦的方法，心想與其讓自己活得生不如死，那不如讓觸碰你底線的人也嚐嚐地獄的味道。

我想，那些殺人放火的喪心病狂當時大概心裡是這麼想的吧！

那不是低潮，而是已經快要變成喪心病狂

若一直處在不安痛苦的情緒裡，相信那絕對不是一時的低潮，而是在意從某個人口中無心說出的話，然後去無限延伸放大自己的想像，變得緊張神秘，對誰都無法信任。

曾經我也有過，發洩完後仔細去想想，才發現憤怒的背後原來是內心的脆弱。脆弱往往沒有人懂，自己也不想要去觸碰，直到有人不小心撕開了傷痛，才發現原本已經看淡的事情並沒有完結篇，總是有著一股力量在牽引你往回走，除非真正放下不然沒辦法解脫。

小時候的傷痛，可能長大之後變成罪惡的來源

很多人的傷痛都來自小時候，有些人可能隨著時間淡化了，有些人可能隨著心境修行放下了，但有些人只是用封箱膠黏住了出口，藏在內心深處的角落，不希望有人去觸碰他，也不願意去提起傷痛。

以前我總是在憤怒的時候想找人訴說，把一股腦情緒化的字樣叫別人承受，隨著年紀慢慢年長，歷程越來越多，有些事情說出來也不見得有人會懂，開始去抽絲剝繭為何自己如此憤怒不安的原由。

在跟自己溝通的過程中才明白，原來都是過去對自己不誠實下的結果，因為覺得受委屈，因為感到被虧欠，因為認為不公平，因為已經承受太多負面的情緒，每一次都告訴自己「忍忍就過，忍忍就過！」事實上我從來就沒有放下過，只是忍過。

忍過，並沒有比較好，因為從來都沒有真正放下

每當同樣的情緒出來，就要逼迫自己再忍一次，以為忍久就會麻痺，以為忽略它自己就會好過，事實上憤怒也是因為我們長期忽略自己的感受，累積下來的怒火，但一旦星火燎原，身邊沒有人能躲過。

真正解決的方法就是請你誠實面對自己的感受，然後幫自己尋找解決的方法，不要以為泡在酒堆裡或是連戲劇裡就可以麻醉自己，而是找出讓自己不安的癥結點到底是什麼。

每個人憤怒背後的原因不同，一定有方法讓你可以跳脫不安的情緒

或許是你已經不愛這個人了，只是習慣了他的存在。你可以選擇和平分手，但不要奢求別人該為你怎麼做。

或許是你不願意再做這份工作，只是為了薪水可以生存。你可以找其他的工作，但可能要放棄原本穩定的生活。

或許是你不想跟這個人當朋友，只是顧及其他人的眼光。你可以拒絕加入某些團體，但開始尋找適合你的朋友。

或許是你真的想要離開這裡，只是害怕一走就回不了頭。你可以選擇逐步遠行，就會明白害怕只是一時，勇敢是一輩子。

當你選擇憤怒時，請誠實面對內心的感受，這樣才能為自己找到一扇出口。

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