▲找個人，成為你嚮往的光。擺脫上班族恐慌的貧窮感。（圖／Shutterstock）

上班族恐慌的「貧窮感」從何而來？找個人，成為你嚮往的光

小時候作文總有一道題目叫做「我的夢想」，於是班上孩子就發揮擦燈許願的能力：A想當老師，B想當歌手，C則想當總統。孩提的夢話的確不切實際，而長大後似乎驗證夢想不能當飯吃，尤其職場打滾幾年後，對生活的熱情也逐漸消散，腦子裡出現最多的想法是：「中餐要吃什麼！」

上班族的貧窮感到底從何而來？

處於「現實」的恐慌族，身邊大多都是同類型的人，嘴上很愛念著「錢」很重要！左手拿著哀鳳，右手拿星巴克，老是在飯店的高檔餐廳打卡，嘴巴叫著窮，因為買不起房，總覺得未來不安穩，薪水不夠用。

貧窮感的產生，大多來自對身邊人的比較，明明都是做同樣的工作，卻有著同工不同酬的區分，明明都是同一個區長大的，卻有人含著金湯匙直接開店做老闆，自己只能領微薄的薪水。嚮往，變的遙不可及！除非此生打掉重來。

打工度假分享者改變了我的一生

直到我參加某場打工度假的分享會，台上的人訴說著年輕時去打工度假一年的旅遊心得，他說：「旅行的養分會滋養你一生。」即使旅途歸來之後工作並沒有多大成就，但那段青春猖狂的出走歲月，讓他見識世界是如此遼闊。

台下的我，不由得聽得出神，心之嚮往就想立即奔跑到千里之外的藍天白雲下，同時又擔心三十歲後的我，還有機會擁有這樣的人生嗎？我捨得放下工作、家人還有朋友嗎？

睜開眼，現實多麼繁雜，工作要處理的鳥事堆積如山。

閉上眼，我好希望自己是他，在天地遼闊間找陌生的風景。

我不認識台上的那位分享者，然而他三十分鐘演講卻一直徘徊在我腦海中無法消散，心底一直有個聲音告訴我：「去成為他！去成為他！她可以辦到！你也可以！」或許那就是我內心一直渴望的生活，只是沒有一個真真切切的人站在我面前，並鼓勵著我說：「那一點都不難，你可以辦到。」

把嚮往的人成為生活真實的朋友

後來，我跟當天分享會上著參與人變成了真實朋友，包括主辦者、分享者，以及台下的一群人，在彼此互相的鼓勵下一個一個離開舒適圈到國外工作生活，同時短暫的相遇，相知，相惜。

十年後的我們，A留在澳洲的達爾文當按摩師傅，B回來嫁給了嘉義開書店的老闆，許多人擁有了不同的人生，而我從朝九晚五的上班族變成作家，從台下的人變成站在台上的人，成為了我當初想嚮往的那個人。

致謝流浪魚所創辦打工度假流浪基地的前輩們，你們也改變了不少人的未來與選擇。

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