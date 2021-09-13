怎樣的女生才是當老婆的料？鄧惠文：別再被「傳統價值觀」綁架！

戀愛是每個人成長必修的學分，前幾集討論到媽媽是如何影響你的感情，相信大家都曾收到過媽媽傳授的戀愛相處守則，例如：「找老公就要找『師』字輩的，以後才不愁錢」、「對方一定要有車有房將來才不會太辛苦」⋯⋯等等。有網友在論壇提到，母親要自己不要去男友家住因為很掉價，不禁懷疑這樣的行為是不是真的很不好？《鄧一個人咖啡》在上週五（10日）的直播中，鄧惠文醫師針對「去男友家過夜會掉價嗎？」進行分析，並且剖析了「怎樣的女生才是當老婆的料」？

你會在意另一半過去的性經驗嗎？提到這個問題時，大部分的人都會說「現在都什麼年代了」，甚至有人會說「沒經驗的我才不喜歡」，種種回答下來的結論幾乎都是「不會在意」。鄧醫師提到，一開始大家都會說不介意，但過幾年後，兩人關係出現問題時，卻會因為這件事情而感到不安惶恐，許多夫妻在做婚姻諮商時，太太都會在私下偷偷的提到這件事，認為是不是自己過去的經歷，讓先生心中有芥蒂存在？

鄧醫師解釋，在交往時或在婚姻當中，如果你的位置是很安全，一切的事情都不會有問題，一旦發現關係出現變化，甚至是危害到自己的位置時，心裡就會開始嘀咕、懊惱自己當初是不是付出太多，最後別人覺得自己沒有價值了。

鄧醫師提問，難道女性到現在還要去在意別人看我們有沒有價值嗎？如果這個心態沒有轉換過來的話，很多問題再怎麼討論下去都不會有結論，就像今天主題提到的「去男友家過夜很掉價嗎？」大家覺得什麼時候你的付出會像禮物？什麼時候你的付出又會像贈品？

去男友家過夜可能不是一種付出，但對一段關係的投入就是付出，你花時間跟他相處、付出你的情感在他身上，這些付出有時候是禮物，也就是對方有那種「收到禮物的感覺」，但相反地，有一種東西叫贈品，意思是你本來沒有想收到這個東西。

有些人就會提到，「禮物」也是本來沒有想到會收到的東西，鄧醫師解釋，也許你本來覺得沒有那個東西你還是可以過，但這個東西出現後，你會覺得「我也可以擁有這樣東西」，你不會煩惱、不會想把他丟掉，甚至還帶有一點驚喜。

但贈品是，你會覺得不拿有點可惜，但那個東西有沒有出現在你的生命裡，對你來說完全沒有任何差別，甚至出現的時候你還覺得有點麻煩。無奈的是，有時候有些人真的會把我們當成贈品或是很廉價的東西，如果這時候你還在想，要怎麼抓住別人的心、要怎麼讓別人珍惜，別人把你當贈品，你還想把自己當成禮物的話，那很多事情就無法突破了。

鄧醫師提到，有時候我們應該回頭去調整一下，問自己「那你對這種人感覺如何？」，可不可以從我們身上主觀的去評價，而不是等著「被評價」。一個因為你這樣那樣就不懂珍惜你的伴侶，應該是你要覺得他這種人不值得你為他付出，而不是你反過來檢討自己真的不值得被珍惜嗎？

我們常常會聽到有人用「隨便」兩個字來形容女生，隨便這個詞其實牽扯到的是傳統的女性身體價值觀，傳統社會會覺得「女生的第一次一定要留給丈夫、結婚過後就不能輕易離婚」，男尊女卑的觀念全都反映在女性的矜持與身體上。

大家覺得「隨便、隨和、隨興」這三者之間有差別嗎？

你今天想吃什麼？「隨便，只要跟你在一起吃什麼我都開心」這叫做隨和。隨便的意思是，你什麼都不想管，自己的權益、別人的滿不滿意你都無所謂、不放在心上，隨便跟隨和並不一樣，隨和是你有主觀跟意識可以去做判斷，但可以有更大的彈性跟空間。隨興又是另外一回事，不喜歡很固定、很僵化的預期，可以很看感覺走、彈性很好。

鄧醫師說到，隨興跟隨和是女性很好展現自己魅力的方式，但「隨便」所牽扯到的女性價值觀則是我們應該去突破的，不要無限的被限制，反轉我們自己的心態，我們才會有更大的空間。

真正適合當老婆的條件絕對不是所謂的外貌，甚至是傳統觀念所提到的那些事情，而是他能夠真的意識到你們兩個是走在同一路上的人，你們可以相互扶持，變成彼此的禮物，而不會把對方當成「贈品」。

鄧醫師的深入解析讓粉絲們深感共鳴「謝謝鄧醫師選擇這個主題，提醒我們自己的價值」，不少人認同地留言「勇於做自己，相信自己是最好的」、「女人的價值在於自我肯定」，鼓勵自己也鼓勵一同收聽的聽眾們。