你曾經因為看一部片，跟伴侶吵架嗎？／先覺察情緒，再面對問題

你也曾經為了看一部片，跟你的伴侶吵架嗎？前幾天跟朋友Mark聊天的時候，他談到他和伴侶Kim為了《斯卡羅》，差點械鬥。

「我發現有些時候，情侶之間沒有說出口的張力，就像部落或者族群之間的角力一樣，先低頭的就輸了。可是不低頭，還是會輸⋯⋯或者說，可能只要是戰鬥，就不會有人贏吧⋯⋯」

事情是這樣的，他們兩人每個週末晚上都會一起坐在電視前面追劇，Mark腦袋運轉比較緩慢，可是《斯卡羅》劇情精彩複雜、人物連結錯綜而隱晦，幾乎每分鐘都令人絞盡腦汁，連上過各種編劇課，各種千迴百轉的劇情都看過的Kim，也必須聚精會神不能漏看任何一幕。

Mark有時候看到一半就會按暫停，然後不斷詢問Kim劇情的內容，為什麼這個人會這樣、為什麼那個人會這樣，為什麼誰死了、為什麼誰不說實話、這個名詞是什麼意思⋯⋯搞得Kim的kimoji（心情）很差，她覺得為什麼不能夠好好認真看片，要問東問西（有人遇過類似的狀況嗎請舉手）⋯⋯

後來，Kim終於受不了了，丟下了一句話：「你不會自己上網查啊！」然後自己就跑回房間了，留下不知道自己做錯了什麼的Mark，還有那個看到一半，讓他一頭霧水的劇情。他只好默默摸著鼻子上網搜尋。另一方面，Kim則自己躲到棉被裡生悶氣。

先覺察情緒，再面對問題

Mark兩手撐在廚房的流理台上，洗了臉之後終於想清楚了——原來他不知不覺把「理解劇情的責任」，丟給了他的伴侶Kim，而忽略了對方「並沒有一定要協助他理解劇情」的義務。

但他心裡面又有一塊覺得：「一起看、一起討論劇情難道不好嗎？」心裡憋得緊，也不想認輸，所以當天晚上就睡沙發，只是因為沒有沙發很久沒有洗了，隔天全身都犯蕁麻疹。

後來，Kim覺得這樣下去不行，以Mark「發展遲緩」的腦袋，如果要等她想清楚他為什麼會生氣，很可能《斯卡羅》都已經播畢了。所以她隔天上班的路上，在捷運上傳了Line給他：「晚上買六必居的粥回來吧，我解釋給你聽。」

於是，Mark懷抱著水仔要跟生番見面般恐懼忐忑，但是又有一點期待的心情，提了砂鍋粥回家，很擔心、也不知道會發生什麼事。

「我昨天有反省過了，我覺得我好像不知不覺地就預設你要解釋劇情給我聽的這件事情，所以語氣有點差⋯⋯」他一邊打開砂鍋粥，一邊到廚房拿湯匙，都不敢看Kim，為了那個該死的面子，也沒說對不起三個字。

一定會輸的戰爭

「只要開始打仗，就會有人受傷。我不想要看到我們有任何人受傷。」Kim也是語帶保留（我懷疑她這麼會使用隱喻，應該是《斯卡羅》的巫師XD），然後開始跟Mark解釋劇情，兩個人頭靠著肩膀，就好像什麼都沒有發生過一樣。但彼此都知道，其實心裡面發生了一些東西，只是沒人要說破。那天晚上，Mark跟Kim說了一聲謝謝，感謝她解釋劇情給他聽；Kim也跟Mark道謝，謝謝他下班這麼累還繞路去買粥。

表面上說的是謝謝，但他們心裡面真正想說的是對不起，他們都知道，有些時候對不起並不能代替道歉，但也有些時候，說謝謝比起說對不起更容易。

可是，問題還是沒有解決。

於是，後來兩人商量好彼此都能夠接受的「看片規則」：不懂的都各自先做功課，上網找資料之後，再來一起討論。Mark跟我說，整個過程當中他得到最多的並不是《斯卡羅》的劇情，也不是學會如何溝通，而是終於明白很多東西是藏在語言的背後的，理解情緒、了解情境當中到底發生了什麼，不能夠只看表象——這件事，不論是對於劇情本身，或者是對他們的感情都是一樣的。

「但後來我發現，情侶之間跟種族部落之間的張力，還是有差別。」Mark說，這次換我一頭霧水。他繼續解釋：「你知道那天我為什麼要睡沙發嗎？我後來想想，自己並不是為了賭氣，而是知道如果我進去，應該也只是跟她吵架而已。我希望我們的感情可以繼續，畢竟為了《斯卡羅》而吵到分手也太蠢了，所以就像你說的，離開，有些時候是為了回來。後來她告訴我，她隔天早上傳訊息給我，就已經沒有做『要贏』的打算了。她說他不想為了贏這口氣而失去我。」

我很感謝Mark跟我分享他的故事，很多書上面都說要溝通，但是卻不知道，有些溝通並不只會發生在語言和文字當中；很多課程都提到情侶之間的權力糾葛，但卻經常忘了，真正讓兩個人回到討論的並不是誰輸誰贏，而是愛。

在感情裡先釋出善意

「可惜了 他也真的 很用力過

只是啊 愛越勉強 愛越被掏空

也許「天長地久」

只是我們不肯對自己 放過」——彭佳慧《可惜了》

有時候一直堅持的那個人，最後反而是受傷的那個人。而有時候先釋出善意的那個人，並不一定最後能夠得到他想要的；但至少有一件事情是確定的，就他願意在雙方有情緒的時候，忐忑不安，勇敢往前跨一步。

這個過程很困難，也很不容易，甚至好多時候，你可能會懷疑「是不是我們的關係，就像瑯嶠這片土地被詛咒了？」進進退退、不安猶豫，都是很正常的過程。

嘗試去覺察跟了解，什麼是關係當中自己要負起的責任、什麼是對方自己的議題，並且對於這段感情保持善意，你也可以成為那個勇敢的人；而當你不在感情裡面那麼用力需要去留住一點什麼，或許你的內心就會少一點掏空，然後多一點對自己的放過。

海苔熊