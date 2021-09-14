吵架時應保有的三種自我修為／學會適時閉嘴不是認輸，而是成熟的開始

世界上應該沒有夫妻或情侶沒吵過架吧！（如果有，請務必到凌茜粉絲團留言讓我膜拜一下），吵架的時候，我們都覺得自己被傷害、被冒犯、被不公平對待，滿腹委屈無從宣洩，這時如果另一半又一副令人惱火的態度，很多傷人的話往往就脫口而出，但不管有多生氣，有些行為對解決爭執絕對沒有幫助，還會進一步傷害彼此的關係，如果不想總是吵沒有意義的架，就以提升自我修為為目標，避免以下行為吧！

一、不要搶著講最後一句話

妻子覺得丈夫休假都在滑手機，便跟丈夫說：「你很久沒陪我了，不如週末我們出門走走」。其實重點是出門，但丈夫卻把重點放在「很久沒陪我了」，就辯駁：「我哪有很久沒陪妳？假日不是都在家嗎？」妻子回：「但是你都在看手機啊，那叫陪我嗎？」

「我上班很累耶，就不能體諒嗎？」

「都三個月沒出門了還沒有體諒嗎？你很累我也很累啊！」

「既然很累幹嘛還要出門？每次出去就要花個好幾千，錢存下來不好嗎？」

「所以你就只是小氣而已嘛，那你戒煙啊，戒煙一個月不是也能省好幾千？」

「那妳也不要買保養品啊，妳那一罐就好幾千，而且根本沒用，自欺欺人嘛！」

就這樣，原本只是妻子想出遊，最後演變生活習慣和金錢觀的爭執，最後逐漸上升到人身攻擊。

吵架時雙方誰都不想讓誰，你大聲我要比你更大聲，你說我不講理，我說你才無理取鬧，你說不爽可以去找別人，我說喔好啊隨便啊，就這樣一句回罵一句，誰也不肯當那個先閉嘴的人，為了爭得上風，很多明明不該講的話就從嘴巴倒出來，受損的自尊又迫使我們找出更惡毒的話回敬對方，就這樣，最後那一句話往往具有毀滅性的力量，就像一顆核彈，把愛與尊重破壞殆盡，剩下的都是傷害。

學會適時閉嘴不是認輸，而是成熟的開始。

二、不管多生氣都不要亂摔亂砸

有次在街上看見一對情侶吵架，男方不停的數落女友，而女生沒有回嘴一直在看手機，男方大概覺得女友一副不在乎的模樣看了很生氣，便將她的手機搶了過來一把摔在地上，看他的表情，摔了之後可能也有點懊悔，只見女生狠很的瞪他一眼就轉頭走了，接著就是男生道歉、拉拉扯扯，也有聽過女友因為不滿男友愛打電動，憤而將他的遊戲主機砸碎。

大家都是唸過書的人，吵架歸吵架，無所謂動手動腳降低格調，另外亂摔對方的物品其實也是大忌，不只是花錢買的問題，而是這象徵對另外一個人的尊重，沒有經過允許，憑什麼破壞別人的財產呢？而且一旦養成摔東西發洩的習慣，就可能今天摔手機、明天砸車，無形中都會對雙方的安全感和信任造成負面影響，對解決紛爭也毫無幫助。

情緒真的下不去的時候，乾脆先離開爭吵現象，等大家都心平氣和再談。

三、貶低對方的背景與才智

「你們南部人就是沒水準。」

「天龍國女生就是公主病。」

「你爸媽就是浪費才會沒錢買房子，你跟你爸一個樣。」

「妳這麼笨，不可能找到更好的工作了。」

既然無法改變出身、換掉父母重新投胎，也不可能突然變成男強人女強人，這些批評除了消耗感情，能有任何正面的建設性嗎？何況當初挑選對象的時候，本就應該對對方的背景有基本瞭解，所以否定對方不止是嫌棄別人，更是在嘲笑自己的決定，如果對方回：「我就是爛才會跟你在一起。」又有什麼意思呢？

每次沒有意義的吵架，我們都像在感情銀行中提款，如果又不願適時和好，一旦存款用光愛也耗盡，人就再也回不來囉！

凌茜粉絲團