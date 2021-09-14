不要陷在別人的貶低中！鄧惠文：是他不值得你付出，不是你要檢討自己

你的媽媽跟你分享過什麼樣的戀愛守則呢？有位網友在Dcard論壇上提到「自己的媽媽認為去男友家過夜是一件很掉價的行為，想問大家怎麼看？」這類價值觀的問題其實常常會出現，包括許多人提到父母覺得「還沒結婚就發生性行為很隨便，以後會沒人要」、「女生要矜持一點」，在這個多元的時代，難道婚前同居、性行為就代表真的很隨便嗎？《鄧一個人咖啡》在上週五（10日）的直播中，鄧惠文醫師直言：不要陷在別人的貶低中！是他不值得你付出，不是你要檢討自己。

現在社會上的交往觀念已經跟過去傳統社會有很大的差別了，以前女人的重心都擺在要如何當好一個好老婆、好媽媽、好媳婦，經營好一個家庭才是最重要的事，隨著時代的變遷，所謂的「男主外、女主內」也不再適用，女性開始獨立起來，新時代女性、女強人都是現在我們常聽到關於形容女生的詞，但過去傳統的觀念真的會隨著時代變遷而有所不同嗎？

儘管我們常說現在是一個多元的社會，過去許多觀念也早已不適用，但其實在我們的日常生活中，還是有許多地方默默的被傳統價值觀影響，有時候是很根深蒂固，讓我們誤以為是常態，但那只是因為我們深受傳統觀念的束縛才形成的，例如：「跟男生發生關係女生會吃虧」、「女人結婚後要開始學習如何相夫教子」⋯⋯等等。

難道女性到現在還要去在意別人看我們有沒有價值嗎？有很多論壇、節目都在討論關於女性的議題、提倡性別平等，但鄧醫師提到，如果這個心態一直未被反轉的話，那些問題就算討論再多、再久都一樣，還是無法被解決，因為每個人依舊還是可以很主觀的去評論每一件事、每個人，別人的評價不等於我們自身的價值，這是我們該意識到很重要的一件事。

很多時候女性的付出還是會很無奈地被當作是一種「贈品」買一送一，甚至是廉價的東西，這時候如果我們還在談「到底該如何抓住他的心」、「有什麼技巧可以讓自己被珍惜」，其實就等於我們活在別人給的價值之下，我們應該是要回頭去調整自己的心態，不是力求抓住他的方法，而是問自己「那你對這種人的感覺是什麼？」，從我們身上主觀的去評價這些人事物，而非等著「被評價」。

鄧醫師解釋，如果你還活在「要去找對的方法提升自己在別人眼中的價值」，那或許是你該前進的時候了，一個因為你這樣那樣就不懂珍惜你的伴侶，應該是你要覺得他這種人不值得你為他付出，而不是你反過來檢討自己真的不值得被珍惜。

婚前同居、婚前性行為，甚至是你還沒結婚就為他煮飯洗衣，這些行為並不表示你很掉價、沒價值，而是你為他付出愛的一種方式，每個人都必須要知道，你的好、你的付出是值得被人家好好珍惜的。

鄧醫師提到，在最後一集的節目會選擇這個主題是希望，每個女人都可以藉由反轉自己的心態來提升自我的價值，如果改成談論「什麼策略可以抓住男人的心」或許是更多人愛聽的，但問題本身還是沒有被解決，而我們真的要繼續追逐這些事情嗎？那我們還要花多少時間去追逐？能不能先花一點時間告訴自己「你是生命的主人」、「你是感情的主人」、「你是關係中的主人」，而不是一直自限於某種等待跟被動的位置，女人的價值在於自我肯定。